El veto de Mar Flores en su entrevista con Pablo Motos del que pocos se han dado cuenta
Mar Flores se olvida de Terelu Campos en su entrevista con Pablo Motos
La modelo, además, contó cómo se enteró realmente del embarazo de Alejandra Rubio
Mar Flores ha roto su silencio. La modelo ha hablado como nunca sobre los capítulos más oscuros de su vida, que comenzaron en su etapa como modelo cuando tenía tan solo 17 años -cuando tuvo que sobrevivir con un sueldo precario en París-, y que continuaron en su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole, del que dijo que había recibido malos tratos. En su entrevista con Pablo Motos, la socialité abordó distintos temas de su vida de los que se han hablado públicamente en programas de televisión, aunque se desconocía, hasta ahora, su versión de la historia. Sin embargo, y aunque la ex cuñada de Kiko Matamoros -del que también se pronunció, ya que también fue su mánager, se sinceró sobre las personas que habían marcado su historia, se olvidó de una muy importante: de Terelu Campos, su consuegra.
El veto a Terelu Campos
La relación de Mar Flores y Terelu Campos, sobre todo en el último año y medio, es un gran misterio. Históricamente, la modelo y la colaboradora televisiva nunca han tenido contacto -a pesar de ser dos mujeres muy mediáticas-, debido a la amistad de la hija de María Teresa Campos con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias -con el que Mar Flores tuvo un idilio a finales de los 90-.
Mar Flores y Terelu Campos. (Foto: Gtres)
Cuando se conoció que sus hijos, Carlo y Alejandra Rubio, se habían enamorado, inevitablemente el foco se puso en Mar y Terelu por su pasado en común. Sin embargo, ninguna de las dos se hubiera imaginado que, pocos meses después de que sus descendientes comenzaran a salir, anunciarían la llegada de su primer bebé a golpe de posado. En este reportaje, y durante todo este tiempo, tanto Rubio como Costanzia siempre han mantenido que sus progenitoras no tienen ningún problema entre ellas a pesar de no conocerse en persona. Algo extraño que han tenido un nieto en común.
Aunque si bien es cierto que Mar Flores envió a Terelu las pasadas navidades una planta de pascua para desearle un feliz comienzo de año, desde entonces no se ha conocido que hayan acercado posturas. Asimismo, también es llamativo que la modelo, que habló sin tapujo con Motos de todas las personas que habían formado parte de su vida, en ningún momento hizo referencia a su consuegra, ni siquiera cuando se pronunció sobre su hijo, su nuera o su nieto en común.
Así conoció el embarazo de Alejandra Rubio
Carlo Costanzia y Alejandra Rubio junto a su hijo en Ibiza. (Foto: Gtres)
Durante la entrevista con Motos, Mar tuvo un lapsus en un momento dado. El presentador quiso preguntarle sobre cómo recibió la noticia de la llegada de su primer nieto, Carlo Costanzia Rubio. Hasta ahora, lo que se conocía era que Carlo se puso en contacto con su madre el día antes de que saliera la exclusiva en ¡Hola! para informarle que sería abuela. Sin embargo, Flores ha contado que, aunque ahora es muy feliz con su nieto, «se enteró por la revista» y que «le impacto» ya que su hijo estaba «cumpliendo condena y dormía en la cárcel».