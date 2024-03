Tras la noticia de la detención de Pietro Costanzia por presunto asesinato y el estado de Carlo Costanzia junior con la justicia española, Alessandro Lequio ha atacado de manera frontal a todo el clan haciendo referencia al dinero que el padre de ambos se ha gastado durante muchos años en juicios: «Entre sus pleitos con Mar Flores y los delitos de sus hijos, Carlo padre lleva toda la vida gastando su exigua fortuna en abogados», escribía el italiano en su cuenta oficial de Instagram.

Las palabras de la ex pareja de Ana Obregón concuerdan con la información aportada el pasado jueves desde el programa Así es la vida, donde Almudena del Pozo detalló cómo había actuado el padre del detenido tras salir a la luz la noticia: «Lo que hemos podido saber es que, a estas horas, Carlo Costanzia padre ya ha contratado a un equipo jurídico para hacerse cargo de la defensa de su hijo. Se tratarían de dos letrados que aún no han podido reunirse con Pietro», explicaba la periodista.

Carlo Costanzia, en Madrid./ Gtres

La detención del hijo de Carlo Costanzia di Costiglione supone la segunda ocasión en la que el aristócrata se enfrenta (indirectamente) a la justicia por culpa de uno de sus descendientes. Cabe recordar que su primogénito se encuentra en una situación legal complicada debido a una condena por estafa continuada que le obliga a pasar sus noches en un Centro de Inserción Social de Madrid. Se desconoce si ha invertido parte de su dinero en ayudar al hijo en común que tiene con Mar Flores, pero a juzgar por la actitud que ha tomado con Pietro, es probable que también haya gastado parte de sus ahorros, de igual manera, con el actor.

Su polémico matrimonio con Mar Flores

La entrevista que concedió Carlo Constanzia hijo para el programa ¡De viernes!, el pasado mes de enero, puso de nuevo en la primera plana mediática la truculenta relación sentimental de sus padres. El modelo aseguró que el divorcio de ambos y las constantes peleas que protagonizaron le ocasionaron una mala pasada en su infancia. El joven reconoció haberse sentido abandonado pese a que tuvo más contacto siempre con su padre.

Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

Sus palabras reabrieron la guerra entre Mar y Carlo siendo su pasada relación objetivo de debate de muchos programas de televisión. Sin ir más lejos, Makoke aseguró tener la aprobación del italiano para leer unas palabras en su nombre: «Si yo sacara todos los audios, mensajes y documentos que tengo de Mar, no podría volver a España», leía la ex pareja de Kiko Matamoros. Sin embargo, días después, el conde emitió un comunicado desmintiendo de forma tajante a la madre de Javier Tudela, asegurando no haberse puesto en contacto con ella.

Carlo Costanzia y Mar Flores, en un acto público./ Gtres

Fue a comienzos de los años 90 cuando Mar Flores y Carlo Constanzia comenzaron su historia de amor. Su romance terminó en boda y lo remataron debutando de la mano como padres primerizos. No obstante, la felicidad fue fugaz y decidieron tomar caminos distintos de una manera muy poco amistosa. Acapararon gran parte del foco mediático por diferentes pleitos que protagonizaron delante de los tribunales en multitud de ocasiones. Su matrimonio fue otro de los motivos por el que el aristócrata gastó parte de su fortuna en vías judiciales.