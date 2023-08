Victoria Federica y Bizarrap, la inesperada unión del verano que nadie vio venir

Las vacaciones de Victoria Federica están dejando momentos que pasarán a la historia del verano de 2023. La influencer ha disfrutado de un lujoso barco cuyo alquiler cuesta 5.000 euros diarios. Supuestamente pasará la segunda quincena de agosto en Mallorca, donde le espera su abuela doña Sofía. En un primer momento la emérita había organizado un reencuentro con todos sus nietos, pero ahora esta cita está en el aire. De hecho la infanta Cristina está en Grecia con sus hijos Miguel e Irene Urdangarin. ¿Qué ha hecho Victoria Federica mientras llega esta fecha y se resuelven las dudas?

La sobrina de Felipe VI está disfrutando de la Costa del Sol, concretamente de las payas de Marbella. Ha estado en un evento ejerciendo de influencer y ha publicado varias fotos en Instagram que no han dejado indiferente a nadie. En una de ellas sale con Bizarrap, el famoso productor musical que compuso la canción de Shakira contra Gerard Piqué. Bizarrap está de gira por España y ha aprovechado conocer todos los rincones de Andalucía.

«Ayer en la inauguración de Barbillon Marbella. Millones de gracias por organizar todo con tanto amor, sois los mejores», ha escrito Victoria Federica en una de sus publicaciones. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que después ha compartido una imagen con Bizarrap. ¿Qué hacía con el artista argentino?

Bizarrap y Victoria Federica: amigos de forma inesperada

Victoria Federica siempre ha estado muy bien rodeada, de hecho en el mundo de la moda tiene contactos importantes. Distintos medios han llegado a la misma conclusión: en el buen sentido se ha aprovechado de sus apellidos, pues su padre siempre ha estado relacionado de los rostros más influyentes. Es una teoría que puso encima de la mesa la empresaria Carmen Lomana y desde entonces ha ganado mucho peso.

Bizarrap en Marbella / Intargam

La hija de Jaime de Marichalar ha compartido evento en Marbella con Bizarrap y ha aprovechado para inmortalizar la escena en sus redes sociales. Lleva mucho tiempo trabajando con Instagram y sabe que todo lo que hace genera repercusión, pero no le importa. No tiene buena relación con la prensa, a pesar de que continúa con su labor en las redes sociales y exponiendo ciertos aspectos de su vida privada. Su amistad con Bizarrap dará mucho de qué hablar. Es evidente que el verano de 2023 está siendo muy especial para Victoria Federica.

Un yate de 5.000 euros diarios

Victoria Federica en el mar / Gtres

Lo cierto es que Bizarrap y Victoria Federica tienen mucho en común. Ambos están exprimiendo al máximo los meses estivales. El productor argentino, después de disfrutar del glamour de Marbella, ha puesto rumbo a Chiclana de la Frontera para continuar con su gira. Vic, como le llaman sus amigos, también tiene planes fuera de Andalucía.

La hija de la infanta Elena, antes de todo esto, ha estado en Formentera acompañada de unos amigos. Le han hecho unas fotos que no han tardado en convertirse en objeto de debate. Ha alquilado un yate cuyo valor asciende a 5.000 euros diarios. Como no podía ser de otra forma, las críticas y los reproches no se han hecho esperar.