Kiko Rivera se ha convertido en el protagonista de una nueva entrega del podcast Poco se Habla!, presentado por Xuso Jones y Ana Brito. Uno de los temas que se han tratado durante la entrevista ha tenido que ver con un rumor que ha acompañado al DJ desde el día en el que nació. El cantante, hijo de Isabel Pantoja y Paquirri, nació un 9 de febrero de 1984, sin embargo, su parecido al doctor Cariñanos siempre estuvo presente en su vida.

«Siempre se ha dudado de quién era mi padre, que me perdone mi madre, pero a mí es algo que me ha afectado mucho», ha comenzado diciendo. Kiko Rivera también ha confesado que se creó una «paranoia mental» que le duró bastante tiempo. «Yo veo la foto de ese señor y veo que me parezco a él», ha comentado en clave de humor. «Yo le preguntaba a mi madre si mi padre no me había dejado nada y como me decía que no pensé que mi padre se había enterado de esto y que no me quería», ha añadido.

Kiko Rivera posando ante los medios en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

La relación con sus hermanos

Además de pronunciarse sobre este asunto del que tanto se ha hablado en la crónica social de nuestro país, Kiko Rivera ha comentado cómo es la actual relación con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera. «Me he criado sin mis hermanos. Pero sí que digo que, ahora mismo, no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí puedo vivir sin mi hermano Francisco. Que le vaya todo genial, pero tú en tu vida y yo en la mía. Con mi hermano Cayetano es diferente», ha indicado. «Estamos recuperando el tiempo perdido. Nos vemos mucho más, hacemos planes juntos», ha añadido.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja el día del nacimiento de Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

El fallecimiento de Paquirri

Por otro lado, Kiko Rivera también ha contado cómo se enteró de la muerte del torero. «Me enteré de cómo falleció mi padre viendo el telediario. Todos los 26 de septiembre ponían la famosa imagen de mi padre en la camilla y fue un impacto. En aquel momento me pareció algo macabro. Ahora, en cambio, es un orgullo, porque mi padre demostró una gran valentía sabiendo que se iba a morir. Hoy en día puedo verlo sin ningún tipo de problema, pero en ese momento me afectó», ha indicado sobre este delicado episodio de su vida.

La delicada situación familiar de Kiko

Actualmente, Kiko Rivera atraviesa una situación familiar complicada. Desde octubre de 2020 lleva distanciado de su madre y, conforme pasó el tiempo la relación con su hermana también se rompió. Sin embargo, hace tan solo unos días, cuando Isa Pantoja anunció su embarazo con Asraf Beno, el cantante quiso lanzarle a través de las redes sociales un mensaje repleto de cariño. «Una nueva vida siempre es motivo de celebración», comenzó diciendo. «Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte», añadió. «¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», terminó el artista.