Kiko Rivera no levanta cabeza. El DJ había solucionado todos los asuntos pendientes con su prima Anabel, es por eso que había tomado la decisión de acudir a su enlace con Omar Sánchez. Sin embargo, la muerte de doña Ana, madre de Isabel Pantoja provocó que ambos junto a Isa Pantoja y Raquel Bollo, cogieran un avión para volver a Sevilla, ya que se encontraban en la isla de La Graciosa para celebrar la boda de su prima. Cuando llegaron a Cantora madre e hijo se vieron por primera vez después de estar inmersos en una guerra mediática sin precedentes. Ese hecho marcó un antes y un después. Esa noche, Kiko no pegó ojo y al día siguiente decidió que no era el momento de festejar la unión de Anabel y Omar. De hecho, pidió a la influencer que anulara el evento que llevaba preparando años, pues había sido aplazado en varias ocasiones.

Si en un primer momento, sí se canceló la boda, horas más tarde Anabel Pantoja decidió seguir adelante con sus planes. Es en ese instante cuando Irene Rosales, que también se encontraba en Canarias decide regresar junto a su marido. En la tarde del viernes, la sobrina de la tonadillera y el instructor de surf se dieron el ‘sí, quiero’ ante la notable ausencia de su primo y su mujer. Tal y como ha adelantado La Razón, Kiko Rivera ha decidido -una vez más- dejar de seguir a Anabel en Instagram.

Por el contrario, la recién casa sigue ajena a este último movimiento, ya que ella sí sigue viendo las últimas novedades del cantante a través de la Red. No es la primera vez que el hijo menor de Paquirri toma esta determinación. Mientras Anabel vive una resaca de emociones por el día de ayer, donde reunió a sus familiares y amigos en una velada marcada por el romanticismo.

Durante la celebración, Isa Pantoja dio un discurso con el que quizás hace referencia a Kiko. «No tenía nada preparado, porque lo pensaba escribir aquí, pero tú sabes la situación que ha pasado. Voy a decir lo que pienso, lo que siento en este momento, que es mucha felicidad. Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas y tú lo sabes (…) Aquí nos tienes a Albertito y a mí para apoyarte en todo y que no te sientas sola porque hay mucha gente que te quiere», expresó emocionada.

Por su parte, Anabel dejó claro que pese la felicidad que sentía era inevitable no sentir tristeza ante la situación que estaba afrontando -la pérdida de su abuela y las ausencias de su tía, Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Irene Rosales-. «He escrito algo antes de que pasara algo esta semana, pero se han roto muchas cosas. Tenía preparado algo para todos vosotros. El hecho de que estéis aquí demuestra muchísimo, porque sé el esfuerzo que habéis hecho por cruzar España. Me falta gente por supuesto, pero es difícil llegar aquí, es una fecha muy mala. Pero yo quería estar aquí porque él, tú te lo mereces», dijo con un hilo de voz.