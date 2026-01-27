Tras su polémica ruptura con Irene Rosales y su mediático distanciamiento familiar, Kiko Rivera parece haber recuperado la felicidad. Y lo ha hecho de la mano de Lola, la mujer con la que ha rehecho su vida sentimental y de la que él mismo ha reconocido estar enamorado. Tanto es así, que le ha compuesto una canción cuyo título lleva su nombre y cuya letra habla de lo que siente por ella.

«Hay canciones que se hacen con la cabeza… y otras que salen directamente del alma. La próxima es de esas. Se llama Lola. Cuenta la historia de cómo nos conocimos, de lo que empezó sin buscarse y terminó siendo todo. Una canción nacida desde dentro y dedicada a mi pareja, a lo real, a lo que se siente de verdad. Muy pronto podréis escucharla. Y cuando lo hagáis, lo entenderéis todo», escribía en su perfil oficial de Instagram.

Por ahora, se desconoce la fecha de lanzamiento de este nuevo sencillo de Kiko, que todo apunta a que supondrá el regreso a su era romántica en su trayectoria musical, rompiendo así con el estilo electro latino con el que en los últimos meses tenía acostumbrada a su público. Y es que en tan solo unos meses de relación, Lola le ha despertado un sentimiento tan intenso que no ha podido evitar plasmarlo en forma de canción. Un gesto especialmente llamativo si se tiene en cuenta que, durante casi diez años de matrimonio con Irene Rosales (madre de sus hija), el artista jamás dio un paso similar en el terreno musical, algo que como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

Cabe destacar que en septiembre de 2025 publicó una balada íntima y personal en la que expresaba su necesidad de pasar página tras su ruptura con Irene. Aun así, en ningún momento la menciona, así como durante su relación tampoco llegó a hacerlo para hacerle una declaración de amor, tal y como ha hecho con Lola.

Kiko Rivera y su novia, atrapados en Nueva York

Lola y Kiko regresan de Nueva York. (Foto: Gtres)

Kiko ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo desde Nueva York, la ciudad donde ha vivido su primer viaje en pareja junto a Lola. A través de las redes sociales, ambos han compartido románticos momentos de su escapada, dejando entrever que su noviazgo continúa avanzando por el mejor de los caminos. No obstante, lo cierto es que han tenido que hacer frente a una tormenta de nieve que ha paralizado la ciudad y por la que casi no pueden regresar a España.

Kiko y Lola comunicaron que se habían visto obligados a cambiar su hoja de ruta por completo y a refugiarse en el interior de los hoteles o restaurantes mientras que el tiempo escampaba. Un imprevisto que les ha impedido disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Finalmente, contra todo pronóstico, este martes, 27 de enero, ha aterrizado en Madrid.