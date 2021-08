Kiko Rivera desmiente que Cantora esté a punto de venderse

Kiko Rivera está de estreno. Hace unos días que decidió hacer borrón y cuenta nueva en su Instagram, borrando todas las fotos y dotando su perfil de un aire más profesional. Adiós al tabaco, fuera la banda gástrica, mejores hábitos de vida y poner fin a las polémicas. La mayor de ellas era un asunto que se ha convertido en quebradero de cabeza: la venta de Cantora.

El pasado fin de semana, José Antonio Avilés y Ana María Aldón destapaban en ‘Viva la Vida’ que había un potencial comprador para la finca donde actualmente viven Isabel Pantoja, junto a su hermano Agustín y su madre. La transacción podría estar a punto de cerrarse por, ni más ni menos, que 10 millones de euros. ¿Se va a hacer?

El negocio parecía preparado para cerrarse a falta de flecos pero en las últimas horas Kiko Rivera ha desmentido a los colaboradores del programa de Telecinco. En una conversación con el diario ’20 minutos’, el artista sevillano afirma categóricamente que «es mentira». No quiere hablar demasiado del tema pero de sus palabras se sobreentiende que la venta de Cantora no está ni mucho menos cerca.

La finca de Medina-Sidonia ha sido el detonante de la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, así como un motivo de batalla entre ambos. No llegan a un acuerdo e incluso se ha dicho que los compradores están negociando con ambos por separo dada su inexistente relación. En un primer momento se había informado de que la intención de la empresa es construir un parque de molinos eólicos para generar energía renovable. Un negocio en auge muy rentable y para el cual la localización de Cantora es la ideal, ya que el viento no para de soplar», cuentan. De hecho, están muy interesados en cerrar la venta » cuanto antes». Ha trascendido que podrían invertir hasta 50 millones de euros en este proyecto.

Kiko Rivera siempre se ha mostrado proclive a vender Cantora, pero su madre no quiere deshacerse de la finca que fuera de Paquirri. Sin embargo, la oferta mencionada podría hacerla cambiar de opinión. Hay que recordar que Isabel Pantoja debe 7 millones por lo que podría ganar cerca de 3 millones limpios, quitando lo que deba percibir Kiko.

La posible venta de Cantora llega en un momento de mucho ajetreo personal para el hijo de la tonadillera. Hace unas semanas que anunciaba a todos que había sido intervenido quirúrgicamente para deshacerse de la banda gástrica que tantos problemas le estaba dando. En clave verano, Kiko Rivera ha alquilado una finca en Huelva con Irene Rosales y sus dos hijas para pasar unos días de vacaciones. Precisamente, allí tuvo lugar el reencuentro con su prima Anabel Pantoja tras varias semanas enfrentados. Él no la perdonaba su neutralidad en el conflicto con Isabel Pantoja y echaba en falta más apoyo por parte de su prima. Por último, no hay que olvidar que relacionado con la finca familiar está el último proyecto del dj: ‘Kantora is Mine’, una tienda online de productos que le está dando muy buen resultado.