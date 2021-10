Kiko Hernández regresa a ‘Sálvame’ tras su peor época

Casi todos los colaboradores de Sálvame, tarde o temprano, terminan tomándose un descanso del exigente programa de Telecinco, uno de los de mayor duración de la parrilla televisiva -sino el que más- y de lo más agotador por sus cinco horas de directo. El último en necesitar un break fue Kiko Hernández quien se sintió superado tras el fallecimiento de dos de las mujeres más importantes de su vida con apenas unos meses de diferencia, sus amigas Mila Ximénez y Begoña Sierra. «Llevo un año que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro, y llega un momento que revientas», decía en aquel momento el colaborador, que decidía hacer un parón.

Este martes, 19 días después, Kiko Hernández ha regresado al plató de Sálvame, reincorporándose así a su puesto de trabajo. Sus compañeros le han recibido con la mejor de las sonrisas, algo que ha agradecido: «gracias a todo el mundo», ha dicho. El madrileño ha aprovechado este tiempo para recuperarse y centrarse en sí mismo y por eso quiso aislarse del todo, «no he contestado a nadie. He apagado el móvil y lo encendí ayer», ha reconocido. Visiblemente emocionado, el colaborador ha desvelado que los mensajes que le han llegado han sido todos buenos.

Y así, demostrando que es un gran profesional, Hernández ha demostrado que a pesar de esta pausa está al día de todo lo que ha pasado y aunque ha reconocido que no conoce la actualidad sobre la presunta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, tiene muchas ganas de coger el hilo para aportar su opinión sobre el tema. “Yo me creo lo de la separación. Yo he estado desconectado y muchos sabíamos ya lo de la separación y lo de la periodista”, ha aportado sobre la que es la gran noticia del momento.

Este sábado se ha visto al colaborador bastante mejorado, pero tal y como desveló Jorge Javier Vázquez no ha tenido un descanso “tranquilo”. Aun así el tiempo que ha estado dedicado a él mismo le ha venido muy bien.

Un año muy complicado

Kiko Hernández nunca ha destacado por abrirse al público y mostrar sus sentimientos, de ahí que a comienzos de mes sorprendiera a todo el mundo al confesar que no estaba bien. “Por mi salud mental necesito parar. No puede ser. Ayer tuve ideas raras en mi cabeza y necesito parar”, dijo. Los fallecimientos de Mila Ximénez y de Begoña Sierra, dueña del Bingo Las Vegas, han supuesto un gran golpe para el televisivo que por fin ha podido regresar al trabajo con las fuerzas y las ilusione renovadas.