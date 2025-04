Muere el abuelo de Kiko Hernández y el colaborador envía un emotivo mensaje

«Abuelo, aunque este mensaje no lo leerás nunca…o si, que sepas que has sido el mejor amigo que tuve jamás», así comienza el texto con el que Kiko Hernández despide a su abuelo fallecido esta madrugada. El colaborador ha trasladado la noticia a sus seguidores a través de las redes sociales. El mensaje que le dedica está acompañado de un vídeo en el que recoge muchos y muy buenos momentos con su abuelo Espi.

Otro de los pilares fundamentales de Hernández son sus dos hijas Abril y Jimena. En el año 2017 el colaborador se convertía en padre por gestación subrogada. En el texto también ha hecho referencia a la estupenda relación que mantenían con el fallecido. «Mis hijas han sido tus nietas por derecho y por todo el amor recibido, ya que tanto las has amado», escribe orgulloso.

Imagen de Kiko Hernández con su abuelo. (Foto: Instagram)

No ha querido olvidarse del carácter de su abuelo al que ha descrito como una persona fuerte y optimista y recuerda con nostalgia todas sus aventuras juntos: «Me has acompañado, hemos viajado, hemos sufrido, pero sobretodo nos hemos reído lo más grande de este mundo».

A pesar de la pérdida, el amor que profesa Kiko por su abuelo sigue y seguirá intacto y así ha querido reflejarlo en el texto: «Te querré toda mi vida». El colaborador del desaparecido Sálvame termina su carta con un HASTA PRONTO. Se despide con la esperanza de volver a juntarse de nuevo con su mejor amigo al que recordará cada vez que mire al cielo y vea las estrellas.

El papel de Espí en la boda de Kiko y Fran

El 23 de septiembre del 2023, el colaborador de television y su pareja Fran Anton se daban el si quiero en Melilla. A pesar de su avanzada edad, el abuelo de Kiko no dudó en trasladarse a la ciudad para acompañar a su nieto en uno de los días más especiales. Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando Espi agarró el micrófono y le dedicó unas palabras a los novios: «Sé que Fran es un hombre de bien…». A continuación sonó la canción My way de Frank Sinatra, misma sintonía que ha elegido hoy Kiko para el video de despedida.

‘Sálvame’ anuncia la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. (Foto: Telecinco)

Reacciones y condolencias

Han sido muchos los rostros conocidos de la pequeña pantalla los que han apoyado a Hernández. Algunos han escrito un comentario en la publicación a modo de pésame. Entre ellos destacan su amiga Belén Esteban o Lara Dibildos. Marta López, su íntima amiga, también ha querido dejar un mensaje para el colaborador: «Siempre será eterno», escribía la ex superviviente.

Kiko Hernández y Marta López en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

La trayectoria de Kiko en televisión

Kiko Hernández saltó a la fama en el año 2002 por su participación en Gran Hermano. Por su carácter y personalidad fue uno de los rostros mas destacados de la edición. Tras su salida de la casa de Guadalix fue encadenando otros trabajos en la cadena hasta llegar a Sálvame. Fue en el formato vespertino junto a otros compañeros donde alcanzó la fama máxima. Entre sus compañeros destacaban Mila Ximenez, Lydia Lozano, Kiko Hernández o María Patiño.