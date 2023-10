Fue el pasado 23 de junio cuando la llama de Sálvame se apagó para siempre en Telecinco tras catorce años ininterrumpidos de emisión, dejando en la cuerda floja el futuro profesional de su equipo técnico y colaboradores. Entre ellos, Kiko Hernández. El que fuera concursante de Gran Hermano, vinculado a la pequeña pantalla desde, precisamente, su salida del mítico reality, quedó huérfano y sin rumbo en los pasillos de Mediaset; si bien fue, eso sí, uno de los escogidos para continuar el legado del formato a los mandos de Jorge Javier Vázquez, en su nueva aventura en Netflix.

Cabe recordar en este sentido, que varios de los rostros habituales del espacio de La Fábrica de la Tele, fueron llamados por al plataforma de streaming para cruzar el océano y continuar sus andanzas en Salvase quien pueda. Dicho programa se estrenará el próximo mes de octubre y contará las experiencias de estas figuras de la televisión en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales fuera de España. «Se titula ‘Sálvese quien pueda’, se estrena en octubre y es fantasía pura. Hemos estado rodando en Miami y en México, la experiencia ha sido maravillosa, ha habido de todo. Yo no lo he visto editado porque no quieren que lo veamos pero sé lo que hemos vivido y animo a la gente que lo vea», confesó Belén Esteban sobre el formato hace escasos días.

Kiko Hernández en el aeropuerto de Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que a su regreso a España, Kiko Hernández habría encontrado una nueva oportunidad en televisión, aunque muy alejado de Telecinco. Tal y como ha mostrado él mismo en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, Kiko ha hecho una aparición, no sabemos si esporádica o como nuevo colaborador, en Viento de Levante, un magacín de Televisión Melilla, el canal en abierto que funciona como la emisora pública de Melilla, operada por la empresa pública RTV Melilla. «Pues el viento sopla de levante…Mañaneando», ha escrito el televisivo junto a varias imágenes del plató del programa.

El hecho de que sea en Melilla no es casual, pues se trata de la localidad natal de su ya marido, Fran Antón, con quien recientemente además, ha disfrutado de unos días de vacaciones con motivo de su luna de miel. La pareja contrajo matrimonio el pasado día 16 de setiembre en una ceremonia en la ciudad autónoma española situada en el norte de África. Concretamente en el hotel Meliá Puerto, uno de los mejores de la localidad.

Stories de Instagram de Kiko Hernández en Televisión Melilla / Instagram

Hasta allí se desplazaron varios rostros conocidos del mundo Sálvame, como Lydia Lozano, Pilar Vidal, Chelo García-Cortés, Laura Fa o el imitador Josep Ferré, entre otros. La gran ausencia fue la de Jorge Javier Vázquez, quien a juzgar por sus palabras tras la boda, habría tomado distancias con su ya no tan íntimo amigo. «Llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre. Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido», contó el catalán en su blog en la revista Lecturas.

«Después de 20 años no sé nada de su vida. Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciéndome que sabía que estaba enfadado con él, pero me quería mucho. Pues, chico, si sabes que estoy enfadado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy en casa de baja», añadió Jorge.