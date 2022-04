El giro inesperado de Karlos Arguiñano en su restaurante con la llegada del verano

A estas alturas, es indudable la figura de Karlos Arguiñano como uno de los cocineros más reconocidos del país. Desde 1992, el chef ha conseguido colarse en las televisiones de todos los ciudadanos de España para deleitarles con sus originales recetas culinarias. Unos platos que también pueden degustarse en su restaurante, ubicado en la playa de Zarautz.

La llegada del covid afectó a todos los negocios por igual, y el de Arguiñano no estuvo exento del azote de esta afección. Tanto es así, que no le quedó más remedio que despedir el 2021 cerrando su restaurante de manera temporal por el excesivo aumento de contagios de cara a la Navidad. No obstante, con las aguas más calmadas y ya en febrero de este mismo año, Karlos volvió a la carga, aunque eso sí, haciendo ciertas modificaciones en su carta y en sus precios que no han gustado mucho a su clientela.

En esta nueva etapa, el cocinero ha optado por ceder el máximo protagonismo a las verduras y pescados naturales de la temporada, ya que son los que más atractivos resultan a todos aquellos turistas que viajan en verano para visitar los enclaves más destacados de la zona. Por este motivo, el chef ha elaborado un menú de degustación que no ha pasado desapercibido en su página web, y al que definen como una oportunidad para “disfrutar de toda nuestra cocina por un precio especial, sin perderte ni una sola de las experiencias que te haremos vivir a través de tu paladar”, apuntaban. Y en este recorrido de sabores de todo tipo, el pistoletazo de salida lo da una ensalada de confit de pato, cremoso de naranja y mayonesa de estragón y un huevo a baja temperatura con crema de chorizo, guisantes y patata.

Pero la carta no queda ahí, ya que los platos principales son el pescado del día con salsa beurre blanc y bimi y las albóndigas de cordero con salsa de almendras, orejones y uvas pasas. Para poner el broche de oro a este viaje culinario, Karlos ha apostado por un postre de frutos rojos de temporada, espuma de queso y galleta crujiente. Una degustación no apta para celíacos que tiene un precio de 51,90 euros por persona, sin incluir las bebidas ni el 10% del IVA. Una cantidad un tanto diferente a la anterior, que era de 49, 50 euros e incluía platos como la ensalada templada de chipirón Pelayo, el risotto con crema de hongos, el bacalao con salsa zurrukutuna y guiso de sus callos, el pollo lumagorri con salsa y merengue cítrico y el pastel vasco con helado de hierba luisa.

Por si fuera poco, la carta cuenta también con una serie de entrantes, pescados, carnes y postres para aquellos que prefieran no optar por el menú de degustación. Entre los entrantes llaman especialmente la atención las setas e ibérico, el pulpo asado con crema de ajo blanco o los huevos rotos con panaderas. Pero también pueden ser buenas elecciones la merluza a baja temperatura con leche de coco y mejillones escabechados o el chuletón de vaca. Y en cuanto a los postres hay dos opciones: la tarta de maracuyá y chocolate blanco y la tarta de queso al horno.