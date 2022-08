Julio Iglesias, víctima de un robo millonario

A punto de terminar el mes de agosto ha salido a la luz una información que afecta de manera directa a artistas como Julio Iglesias y José Luis Perales. No han sido los únicos, pero ambos reconocidos cantantes se encuentran en una lista que les convierte en presuntas víctimas de un robo de casi 23 millones de dólares.

Dicha estafa tiene relación con los derechos de autor de Youtube que ha sido supuestamente llevada a cabo por MediaMuv, una empresa que tiene su sede en Phoenix, Estados Unidos que, según ha revelado Pronto, engañó a la citada plataforma audiovisual, asegurando que poseía los derechos de hasta 50.000 canciones.

Este repertorio de canciones también incluye hits de trabajos de artistas de la talla de Daddy Yanke o Don Omar, quienes dominan el género reggaetonero en la industria de la música. Asimismo, Iglesias y Perales, también se encuentran en todo este entramado hasta ahora desconocido.

La revista Billboard, quien ha publicado esta noticia con los afectados que se han enterado de la estafa. «Es casi imposible enterarse si no se tiene acceso al sistema de administración de contenidos de YouTube», ha indicado Edgar Rueda, mánager de varios de los intérpretes afectados. «Ni siquiera sabían que existía este dinero», ha añadido. En cuando a la autoría de este fraude, apunta a que presuntamente estarían detrás Webster Batista y José Chenel Medina, fundadores de la empresa. El primero de ellos ya se ha declarado culpable y el segundo está a espera del juicio que determine que cargos se le imputan o no.

Sorpresa en la representación de José Luis Perales

Nacido en 1945, José Luis Perales se ha convertido con el paso de los años y gracias a su larga trayectoria profesional en la industria musical en uno de los grandes artistas de nuestro país. Ahora, se ha convertido en noticia tras saberse que algunos de sus temas podrían haber sido objeto de estafa debido a los derechos de autor por parte de una presunta empresa estadounidense.

Este digital se ha puesto en contacto con la representación del conocido intérprete y esto es lo que nos han revelado en exclusiva. “No tengo la menor idea”, han respondido al saber la información que ha salido a la luz. De esta manera, al enterarse por este digital la sorpresa ha sido el factor que ha estado presente durante la llamada en la que nos han atendido amablemente.

Antes de colgar la llamada, la representación nos ha confirmado que se iba a poner en contacto de manera inmediata con José Luis Perales para poder hacer frente a la información que se ha detallado sobre la presunta estafa de la empresa con sede en Estados Unidos. Por el momento, el intérprete de Me llamas no se ha pronunciado al respecto. Lo mismo ocurre con Julio Iglesias y las personas que llevan su imagen, ya que por ahora, no han dado más detalles y han revelado si se han o no enterado de la noticia que le coloca en el punto de mira.