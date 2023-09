La reaparición de Julio Iglesias tras su cumpleaños: «He visto llorar a mis hijos»

El pasado 23 de septiembre Julio Iglesias celebró su 80 cumpleaños. Lo hizo en la más estricta intimidad, pero recibió un cariñoso vídeo que le emocionó bastante y que tardará tiempo en olvidar. Su amigo Richy Castellanos movilizó a numerosos rostros conocidos para que felicitasen al cantante a través de unas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo. Juan Carlos I fue uno de los que dio un paso adelante para ponerse en contacto con el intérprete. Le deseó un feliz día y confirmó que mantienen una bonita amistad. Otros famosos como Rosario Flores también participaron en este proyecto tan sentimental.

Julio Iglesias pasa gran parte del tiempo en Estados Unidos, a pesar de que tiene una mansión en República Dominicana que también utiliza como refugio. Eso sin contar con las temporadas que disfruta en Bahamas, incluso hay semanas que decide trasladarse a España, concretamente a la formidable vivienda que tiene en Marbella. Sin embargo, el ex de Isabel Preysler prefiere estar en un discreto segundo plano porque no comparte las últimas informaciones que han salido publicadas sobre él.

Juan Carlos I felicitando a Julio Iglesias / ‘Y ahora Sonsoles’

Se ha especulado mucho con su estado de salud y no comprende que sus amigos periodistas jueguen con un tema tan serio. Por ese motivo, hace unos meses se puso en contacto con el locutor Pepe Domingo Castaño, tristemente fallecido el 17 de septiembre de este mismo año. Eran grandes amigos e Iglesias le dio permiso para contar cuál era su verdadera situación. El cantante quiso que el público supiera que se encontraba perfectamente, a pesar de haber decidido no estar en el centro de la noticia.

La sonada reaparición de Julio Iglesias

Después del famoso vídeo que recibió el día de su cumpleaños, Julio Iglesias ha reaparecido para mandar un mensaje de agradecimiento. Pese a que no se ha sentido cómodo con las noticias relacionadas con su salud, reconoce que está profundamente agradecido por el amor que ha recibido por parte de sus amigos. Esa es la razón por la que ha mandado un emotivo mensaje que ya se ha convertido en el tema de conversación del momento.

Julio Iglesias en una presentación / Gtres

«No sé si lo que voy a expresar va a ser suficiente para hacer sentir el agradecimiento de mi alma a las miles de personas en el mundo entero que me han felicitado al cumplir 80 años. Especialmente lo que has hecho tú, Richy Castellanos», empieza diciendo. Este último fue el que organizó la sorpresa debido a la estrecha amistad que le une al cantante de Me olvidé de vivir.

Julio habla de la emoción que han sentido sus hijos

Julio Iglesias en uno de sus conciertos / Gtres

Julio Iglesias ha querido tener un gesto con su amigo Richy Castellanos y ha puesto en valor el esfuerzo que ha hecho para que personalidades tan importantes decidan felicitarle. «No sé cómo has podido reunir tantas voces maravillosas que me han hecho sentir con toda mi familia tantas emociones. Empezando por Juan Carlos I, presidentes, artistas, deportistas. He visto a mis hijos llorar y a mi familia entera emocionarse conmigo por tantas muestras de cariño», escribe.

Lo más importante para él es que sus hijos también han recibido todo este amor y asegura que se han emocionado al comprobar la posición que ocupa. «Me gustaría dar las gracias uno por uno, pero va a ser muy difícil. Haré lo posible por contactarles, pero mi agradecimiento es para siempre. Gracias a todos y a ti Richy, campeón, tu idea ha sido muy muy especial para toda mi vida». Julio promete que va a tener en cuenta este gesto, de no suele dar declaraciones de este tipo, pero considera que ha llegado el momento de romper su silencio.