Julián Muñoz concede su última entrevista: "No sé cuánto tiempo me queda, pero soy absolutamente feliz"

Prometía ser su entrevista más sincera y no ha fallado. Julián Muñoz se ha convertido este viernes en el invitado estrella de ¡De Viernes!, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco. El ex alcalde de Marbella ha concedido una entrevista a dicho espacio, la última en sus propias palabras, tras unos meses delicados de salud a consecuencia del cáncer «galopante» que padece. Y lo ha hecho en compañía de Mayte Zaldívar, con quien contrajo matrimonio en segundas nupcias el pasado mes de enero y quien se ha convertido en su máximo apoyo en estos momentos. «Él sabe que se va a morir. Lo tiene muy claro, lo habla y dice lo que siente y quiere. De momento no quiere morirse porque dice que es una de las mejores etapas que ha pasado en los últimos años», ha dicho Mayte.

Unas palabras que han servido de premisa al propio Julián Muñoz para actualizar su estado de salud nada más comenzar la entrevista. «Me detectaron el cáncer en enero, después de una caída. Es un tumor pulmonar. No sé el tiempo que me queda pero no voy a conceder ninguna entrevista más, esta la última. La hago porque independientemente de que haya contado mi historia, quiero dar las gracias a las personas que me han acompañado siempre y pedir perdón a las que no», ha comenzado diciendo. «Estoy jodido, pero feliz. En este momento soy absolutamente feliz. El mejor final es lo que tengo, a mi familia en bloque», ha añadido sin poder contener las lágrimas.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En su agradecimiento, Julián Muñoz no ha podido evitar destacar la figura de Mayte Zaldívar ni de sus hijas en común con la natural de Castellón de la Plana. «Nunca la he dejado de querer. Yo he sido un mal padre, he tenido momentos en los que no he querido saber nada de mis hijas, y Mayte siempre ha estado al pie del cañon», ha dicho.

Mayte Zaldivár y Julián Muñoz formaron una de las parejas más perseguidas por la crónica social de nuestro país hasta su divorcio en 2004 y, posteriormente, por la relación del ex edil con Isabel Pantoja y la condena de los tres a prisión acusados de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y fraude, entre otras acusaciones que se recogieron en el mediático Caso Malaya. La pareja se conoció en Madrid y contrajo matrimonio en 1974. Entonces, Mayte, que en la actualidad lleva una vida muy discreta y alejada del foco mediático en Málaga, donde regenta un bar en un conocido mercado; era madre de una niña fruto de una relación con un hombre anterior a la del ex político, a la que Julián aceptó como si fuera suya.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El matrimonio de Julián y Mayte se rompió por el romance extramatrimonial del entonces alcalde de Marbella con Isabel Pantoja. En 2003, los rumores de la existencia de una relación entre el político y la cantante volaban como la espuma, aunque Julián negaba las evidencias y afirmaba que él estaba felizmente casado con Mayte Zaldívar. Sea como fuere, lo cierto es que esto, sumado a los problemas judiciales del matrimonio, provocó además de la signatura de los papeles de divorcio, una guerra abierta entre ambos por los platós de televisión que se prolongó durante años. De hecho, no fue hasta enero de 2022 que Zaldívar, reconoció públicamente haber perdonado a Julián por todo lo sucedido entre ellos. «Lo he querido siempre, he tenido mucho dolor y rabia. El amor se puede acabar pero el cariño no».

Julián Muñoz carga como nunca contra Isabel Pantoja

En cuanto a Isabel Pantoja, Julián Muñoz se ha mostrado de lo más contundente: «No he sido feliz con esa persona y no guardo buen recuerdo. Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto. Isabel Pantoja no da puntada sin hilo. Nunca tendría que haberse separado de Mayte. No quiero saber nada de ella, para mí no existe», ha dicho. Asimismo, Julián Muñoz ha desvelado que la tonadillera no se ha preocupado por su estado de salud últimamente. «No se ha preocupado y me importa tres cojones. Así de claro», ha sentenciado.

Julián Muñoz en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)