Ni Lefties ni Mango: el vestido de punto de Springfield por 15 euros que me ha enamorado

¿Un jersey largo o un vestido de punto? Es la prenda que ya puedes comprar de rebajas porque es de calidad y viene de Springfield. Lo tienes por 15 euros en un color gris claro, ya puedes buscar tu talla para tenerlo cuanto antes. Va perfecto con leggins, faldas ajustadas y midi, con botas altas y también tacones.

Es el vestido de manga larga con volumen, con cuello estilo perkins, con puños ajustados, con detalles trenzados en el delantero y en la espalda, con canalé en el cuello en los puños y el bajo. Un vestido mini que tienes para cantidad de ocasiones y que siempre te va a sentar perfectamente. Descubre sus materiales y cuidados, además del super descuento que se aplica en este momento.

El vestido de punto de Springfield

Tienes este vestido en materiales: 69% acrílico, 27% poliéster, 4% elastano, mientras que los cuidados para que te dure en el tiempo los tienes en la etiqueta.

En la web también deja ver de qué forma podemos mantener este jersey con el fin de que te dure en el tiempo.

Temperatura máxima de lavado 30C

No blanquear

Secado delicado en secadora

Planchado medio

Limpieza en seco con percloroetileno

Completa tu look con el vestido de punto de Springfield

Puedes ponerte este vestido largo con cantidad de prendas de la propia web.

Botín señora militar con cordones y cremallera

Botín de mujer, de la marca Xti. Fabricado en un material que imita la piel. Cierre con cremallera lateral y cordones para un mayor ajuste. Tirador trasero para facilitar la puesta. Suela track de goma antideslizante. Este modelo ha obtenido el certificado vegano por la organización mundial PETA (Organización de los derechos de los animales).

Botín Señora Beige: vestido de punto de Springfield

Botin de mujer, de la marca Xti. Fabricado en material que imita la piel. Cierre mediante cremallera lateral y cordones para un buen ajuste. Suela dentada antideslizante. Este modelo ha obtenido el certificado vegano por la organización mundial PETA (Organización de los derechos de los animales).

Legging Efecto Piel

Leggings superskinny de tiro alto de tejido efecto piel y cierre de cremalleras.

Comentarios positivos del vestido de punto de Springfield

Quienes han comprado este vestido jersey dejan sus comentarios positivos dentro de la web: “Muy cómodo, ligero y queda muy bien. Llevo una L pero pedí una M para que quedara un poco más ajustadito y no tan holgado. Viene bastante holgado. Es muy lindo puesto!!”, “Muy calentito, genial!!!”.

Vestido con descuento

Esta prenda está en oferta gracias a la temporada de rebajas. Por tanto si antes costaba 39,99 euros, luego se bajó a 24 euros y en este momento lo tienes por 15,99 euros, gracias al 60% de descuento que tienes y se aplica sobre el precio inicial.

Las tallas que quedan en este momento en la tienda online van de la M a la XL. Llévate la tuya y si no la encuentras entonces puedes ir a la tienda física. Pero siempre que cojas las prendas en la online entonces verás que es más cómodo poder comprar de forma más rápida.

Otros vestidos de punto de la marca

Vestido de punto

Vestido de punto de manga larga y cuello Perkins. En su composición: 51% poliéster, 46% acrílico, 3% elastano, y los cuidados son: temperatura máxima de lavado 30C. Centrifugado corto, no blanquear, secar sobre superficie horizontal, planchado suave y no lavar en seco. También está en descuento y en varios colores, a final lo tienes por 20,99 euros.

Vestido de punto

Vestido de punto con logo al tono en el pecho. Se confecciona en 100% algodón y sus cuidados son temperatura máxima de lavado 30Cº, no blanquear, no secar en secadora, planchado suave y no lavar en seco.

Vestido corto punto trenzas

Vestido punto cenefas Jacquard

Vestido de punto con manga abullonada, con cuello perkins, con jacquard de cenefas posicionadas en el delantero en las mangas y en la espalda. Con canalé en el cuello en los puños y en el bajo.

Vestido corto de punto de manga larga

Vestido corto de punto con manga larga ligeramente abullonada y cuello subido.

Vestido midi punto cable knit

Vestido midi de punto de manga larga con volumen, con cuello estilo perkins, con detalles trenzados en el delantero, con canalé en el cuello en los puños y el bajo. Con abertura en el lateral de la falda.

Vestido midi tubo

Vestido de tubo ajustado de manga larga, con cuello redondo, con frunces en los hombros y con abertura en el lateral de la falda.

Vestido punto midi botones puños

Vestido de punto ajustado de manga larga, con cuello redondo, con detalle de botones en los puños.

Vestido corto de punto de manga larga

