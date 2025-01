Sara Carbonero encuentra el amor en un empresario canario tras su ruptura con Nacho Taboada

Sara Carbonero apuesta siempre por el hermetismo en cuanto a su vida privada se refiere. Sin embargo, hay ocasiones que es inevitable que salgan a la luz detalles de su esfera más personal, tal y como ha ocurrido recientemente. Si bien el pasado verano comenzaron los rumores de crisis con Nacho Taboada, finalmente han tomado la decisión de poner punto final a su historia de amor.

Después de más de dos años de romance, la comunicadora y el músico continúan sus vidas por caminos separados. De hecho, no queda rastro en la red de lo que hubo un día entre ellos. Ahora, ha trascendido que Sara Carbonero ha encontrado de nuevo el amor.

Sara Carbonero en un evento. (Foto: Gtres)

El pasado 11 de enero salió a la luz que Carbonero había tenido un encuentro con este misterioso hombre moreno. En la tarde de ese mismo día, la pareja acudió a una de las representaciones del espectáculo Alegría, del Cirque du Soleil, en Madrid. Llegaron de la mano y se mostraron en todo momento muy unidos. Durante este plan conjunto ambos derrocharon complicidad a raudales. Además, los besos y las caricias no faltaron, confirmando así la buena sintonía que mantienen.

Para la ocasión Sara lució un abrigo marrón de su colección de ropa mientras que él lució una sudadera gris. Ajenos a las miradas de los curiosos, se mostraron naturales derrochando una gran química, tal y como cuenta Informalia.

Sara Carbonero y Nacho Taboada. (Foto: Instagram)

Un viejo conocido

En junio, Sara Carbonero hizo un viaje a Lanzarote. «En ese momento ella tiene un encuentro con un amigo y no quiere bajo ningún concepto que se le fotografíe con él poniéndose tremendamente nerviosa», ha comenzado diciendo Gema López en Espejo Público. «Este programa en ese momento descubre que es este señor con el que aparece en la portada de Diez Minutos en aquel año», ha añadido. De esta manera, tal y como ha comunicado López, Carbonero se encuentra con un «antiguo amor».

Gema López desvela la identidad del nuevo amor de Sara Carbonero. (Foto: Antena 3)

Se llama José Luis Cabrera Bonny, estudió Empresariales, tiene un máster en Comercio Exterior, trabajó en el mundo de la banca, así como en la Central Financiera de BMX de Alemania y, además, fue gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura.

Un año complicado

Antes de poner fin al 2024, Sara Carbonero se sinceró con sus seguidores mediante un post publicado en Instagram. «Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos», comenzó diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

«También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo. De cara a los próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra (…)», añadió.