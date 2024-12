La desgarradora carta de Sara carbonero al 2024: "Te recordaré como el peor año de mi vida"

A pocas horas de que termine el 2024, Sara Carbonero se ha sincerado como nunca con todos sus seguidores y ha querido compartir el duro balance que ha hecho de estos últimos doce meses. «Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram.

Dejando a un lado la faceta más discreta con la que siempre intenta salvaguardar su vida privada, la periodista ha comenzado esta desgarradora carta agradeciendo todo lo que ha aprendido en este año «a base de golpes y resiliencia», algo que le ha ayudado a hacer una criba para saber «quién si y quién no». «Siempre te recordaré como el peor año de mi vida , pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día no dolerás», sentenciaba.

«Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes y proyectos. También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo», proseguía explicando. Teniendo en cuenta estas experiencias que han hecho que el 2024 sea uno de sus peores años, Sara ha confesado que para los próximos 365 días solo pide «mucha salud y amor para todos y todas», además de «coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra».

«Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir. A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera el último de nuestras vidas, que ya nos lo recuerda Dani Martín. A dejarnos llevar por el puro viento de Robe. Como si ya no nos jugáramos nada, que diría Leiva», señalaba, haciendo referencia a varios de sus artistas favoritos. Aconsejando a sus followers, Sara señalaba que de cara al 2025 debían «abrazar mucho y decir te quiero», además de hacer alguna que otra locura y escuchar mucha música. «Que los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer y que nuestro miedo se convierta en valentía», añadía.

Sara Carbonero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Para concluir, Sara Carbonero expresaba que su único propósito era «buscar ser su mejor versión, trabajarse, conocerse y hacer sentir mejor a todos los suyos, además de no perder nunca la fe». «Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste. Cerramos ciclo y despegamos. Feliz año nuevo. Salud», concluía.

Por último, junto al carrusel de fotografías que ha acompañado esta carta de despedida, Sara mostraba una última imagen en la que se veía un mensaje escrito a mano en el que ponía lo siguiente: «Este año fui una persona difícil de acompañar. Sin embargo hubo quienes se quedaron. A ellos, todo».