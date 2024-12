Momentos complicados para Sara Carbonero. La periodista ha compartido en su perfil de Instagram un desolador mensaje tras conocer la muerte de una persona especial y cercana a ella. Carbonero, rota de dolor, ha manifestado lo mucho que le ha afectado esta pérdida. «Bea cómo te gustaba esta canción», ha comenzado diciendo al mismo tiempo que ha compartido un fragmento del tema que se titula Hablar de Nada de Viva Suecia.

«Te voy a echar mucho de menos y a nuestras conversaciones de madrugada también, nuestra intuición sobre cómo estaba cada una…», ha añadido Sara. «No es justo. No entiendo a la vida. No me lo creo. Te quiero y te querré siempre. Tu sonrisa vivirá siempre en mi memoria. Descansa, cariño», ha finalizado. Unas desgarradoras palabras que también han ido acompañadas de un emoticono de un corazón rojo roto.

Sara Carbonero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sara Carbonero no ha querido revelar más detalles al respecto, haciendo así gala, una vez más, de su habitual discreción. Este deceso no ha sido el único al que se ha tenido que enfrentar a lo largo de este 2024. El pasado mes de agosto tuvo que dar el último adiós a una persona importante de su círculo. «Nunca, nunca te vamos a olvidar. Va a ser muy difícil vivir sin ti. ¡Qué puto dolor! Qué injusto…», expresó por aquel entonces.

Storie de Sara Carbonero. (Foto: Redes sociales)

Un discurso que ha marcado su 2024

Por otro lado, este 2024 también ha marcado un antes y un después en la vida de Sara Carbonero. El pasado mes de octubre, la periodista dio un discurso en la entrega de premios de la gala solidaria Elle Cancer Ball en la que habló de su experiencia con el cáncer. «No ha sido fácil para mí estar aquí y tomar la decisión de recoger este premio. No por lo que significa, que me encanta, sino porque para mí es la primera vez que hablo públicamente y a corazón abierto sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años, y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad», comenzó diciendo.

Seis años después de que le diagnosticaran un cáncer, la empresaria quiso romper su silencio en público y hablar por primera vez de su enfermedad. «Cáncer era una palabra a la que no me gustaba hacer referencia, porque creía que si no la nombraba no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo y que yo voy a ser una paciente oncológica toda mi vida», indicó, muy emocionada. «He hecho un gran trabajo personal en este tiempo y he mirado mucho para dentro. Hay que normalizar el cáncer, mostrarnos vulnerables no es malo, todo lo contrario», sentenció.