Sara Carbonero se confiesa sobre el tratamiento de hongos que lleva tomando varios años

Hifas da Terra ha celebrabrado su 25º aniversario como pionera en Europa en la biotecnología aplicada a la micoterapia y el cuidado de la salud. Para conmemorar este hito, ha organizado un evento exclusivo en el Hotel Santo Mauro de Madrid, donde figuras destacadas han compartido escenario para abordar el compromiso con el bienestar y la sostenibilidad. La fundadora y directora de la empresa, Catalina Fernández de Ana Portela, bióloga, micóloga y doctora en Investigación Clínica en Oncología por la Universidad de Santiago de Compostela, ha estado acompañada por Sara Carbonero y el cantante Macaco. Además, la moderación ha estado a cargo de la periodista Teresa de la Cierva.

Según ha trascendido, el acto ha servido para reflexionar sobre los logros alcanzados por Hifas da Terra en estos 25 años, marcados por su apuesta por la investigación y desarrollo de productos basados en los hongos medicinales. Desde su fundación, cabe destacar, Catalina Fernández de Ana Portela se ha propuesto aplicar la ciencia micológica para mejorar la calidad de vida de las personas. Una misión que ha llevado a la compañía a convertirse en líder europea en su campo y a ser reconocida recientemente con el Premio Nutraforum 2024 a la mejor empresa de nutracéuticos.

Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca del evento en sí mismo, sí lo ha hecho una confesión de Sara Carbonero. La periodista y presentadora de televisión ha confirmado que lleva entre cinco y seis años utilizando dicho método. Sara ha confesado que es una rutina que incorporó a su vida después de conocer a la propia Catalina y coincidiendo con su diagnóstico de cáncer. «De camino a un evento que me hace mucha ilusión», ha escrito Sara en su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de cuatro millones de seguidores.

Fue en 2019, cabe recordar, cuando Sara Carbonero fue diagnosticada de un cáncer de Ovarios. Sin embargo, no ha sido hasta hace muy poco que la natural de Toledo ha hablado de la enfermedad públicamente. En concreto, fue el pasado mes de octubre durante la gala ELLE XHope 2024, organizada para recaudar fondos en apoyo a la investigación contra el cáncer de mama, que Sara Carbonero habló de su experiencia sobre su experiencia con esta enfermedad. «Cáncer, una palabra de la que he huido durante años», comenzó diciendo entre lágrimas. «No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla», añadió.

Sara Carbonero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El look de Sara Carbonero para su última aparición

El estilismo de Sara Carbonero en este evento presenta un aire sofisticado y contemporáneo, perfectamente alineado con su imagen habitual de naturalidad y elegancia. La periodista ha combinado una blusa satinada de seda en tono blanco perla con un corte fluido y un diseño ligeramente desabotonado, aportando un toque relajado pero refinado. La periodista ha completado el conjunto con una falda midi gris oscuro de líneas estructuradas, que añade un contraste visual con la suavidad de la blusa y resalta su figura de manera discreta. La falda tiene un diseño que mezcla lo sobrio con un toque de estilo ejecutivo, ideal para un evento de estas características.

En cuanto a los accesorios, Sara ha apostado por una selección llamativa pero equilibrada: destacan varios anillos de gran tamaño y diseños diferentes, un pañuelo a modo brazalete en tonos oscuros y un reloj oversized que aporta un aire desenfadado.