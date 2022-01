Penélope Cruz es, además de la española más internacional del panorama cinematográfico, todo un misterio. La actriz tiene fama de ser hermética en todo lo que a su vida personal se refiere, aunque los hechos confirman que dicho recelo ocurre más en España que al otro lado del charco. Con solo comparar el número de entrevistas que la artista concede en los Estados Unidos se confirma que, al menos, pisar las televisiones norteamericanas le cuesta menos que las patrias. Y precisamente en su última aparición en la pequeña pantalla estadounidense ha confesado la razón de por qué algunos compañeros de rodaje la han visto comiendo puñados de sal.

Ha sido en el programa de James Corden, donde estaba promocionando la película Agente 355 junto a Jessica Chastain, donde ha salido a la luz esta peculiar costumbre de la de Alcobendas. La pelirroja contó en un momento de la charla que un día se encontró a Pe comiendo «puñados de sal». La revelación dejó atónito al presentador y la española se apresuró a contar el motivo, asegurando que “Fue mi cardiólogo quien me dijo que lo hiciera, porque tengo la tensión muy baja. Pero tiene que ser el tipo de sal apropiado”. La actriz de La noche más oscura y la de Madres paralelas se han convertido en grandes amigas y la complicidad entre ellas era evidente. Entre risas, la de California no descartó copiar a la mujer de Javier Bardem y aseguró que «la verdad es que a sus 47 años parece que tiene 17, así que puede que no sea una idea tan descabellada como parece».

Además, Chastain contó entre risas que la musa de Pedro Almodóvar le hablaba «de curas medicinales… y entonces me dije ‘oh, aquí tenemos a una de estas…’» y la propia Penélope confesó que algunos colegas le llaman ‘Doctora Cruz’.

Todo un momentazo televisivo protagonizado por la única actriz española ganadora de un premio Oscar que en las últimas semanas ha arrasado visitando también los programas de Ellen DeGeneres y Jimmy Fallon. Precisamente junto a este último Penélope reconoció que no es una persona «muy fiestera» pero que había unos eventos que no solía perderse: las fiestas organizadas por Prince. «Solía organizar fiestas en su casa que seguro que conoces. Esas fiestas eran las fiestas. No soy una fiestera, pero cuando iba a esas, me quedaba hasta las 5 de la mañana por las cosas maravillosas que pasaban en ese salón. Podías ver a Stevie Wonder cantando con Alicia Keys. Y a Pharrell bailando con Diddy y Justin Timberlake. Después, Prince se unía y tocaba durante un rato. Luego se ponía el pijama, volvía y decía: ‘Buenas noches’. Se iba a la cama y nos dejaba a todos allí».