Johnny Depp ha elevado el caché -más si cabe- del Festival de Cine de San Sebastián al recoger el Premio Donostia que le ha sido concedido. Una distinción que para él fue una catarsis porque le sirvió para limpiarse de prejuicios que se pueden tener sobre su figura, sobre todo después de su polémica batalla judicial con Amber Heard por supuesta violencia doméstica. Más prestigio internacional le ha puesto Jessica Chastain, quien ha deslumbrado con su belleza presentando su nueva película: The Eyes of Tomy Faye.

El actor de Piratas del Caribe no ha podido esconder su tremenda emoción a la hora de recoger el premio. Enfundado con su clásico look negro e inseparables gafas de sol y sombrero, Depp ha reivindicado su larga y exitosa trayectoria en el cine, buscando sacudirse de acusaciones y etiquetas.

Nada más llegar se mostró desenvuelto y en una actitud relajada que le permitió bromear: «A veces, al ver segmentos de películas o imágenes de un personaje que he interpretado, pienso: ‘Vaya, me tenían que haber despedido hace muchos años», confiesa. Durante su discurso no faltó la polémica que a menudo le acompaña. Preguntando sobre en quién pensaría cuando recogiera el galardón, Johnny Depp dijo lo siguiente: «Pensaré en el inquebrantable apoyo del festival y de todos los involucrados, incluida la ciudad y el alcalde, por no comprar la que durante demasiado tiempo ha sido una irreal noción de mi. Entiendo que mi presencia aquí ofende a cierta gente y no me gusta, no quiero ofender a nadie, quiero hacer películas».

Respecto a su momento vital, respondió que «Yo me siento seguro. Es importante cuando te enfrentas a algo tan salvaje, que te golpea desde muchos ángulos. Primero piensas: ‘¿qué?’ Ahora, con estos movimientos que han aparecido, algunos con la mejor de las intenciones, todo se les ha ido de las manos. Os prometo que ahora nadie está a salvo. Nadie. Nadie dentro ni fuera de esta sala. En cuanto alguien diga una frase, la suerte está echada».

Además, el intérprete de Jack Sparrow reflexionó sobre el momento actual que vive la meca del cine: Hollywood ya no es lo que era, aunque intenta aparentarlo. El sistema de estudios de Hollywood y el desastre y el caos por la distribución y exhibición en streaming… se ha subestimado al público de manera grotesca. La pandemia ha puesto a la gente en sus casas con sus familia por un largo periodo de tiempo con una televisión en la que podían ver las películas que quisiesen», zanjó.

De Johnny Depp a Jessica Chastain

La otra gran aparición en el Festival de Cine de San Sebastián la hizo Jessica Chastain. Deslumbrante, así bajaba la actriz del coche del festival. Con un vestido blanco roto de manga corta con acabados de pedrería y el pelo recogido en una coleta, acaparaba la atención de todas las cámaras.

Después, cambiaría de look para presentar su nueva película. ¿Quieres ver cómo fue su lección de estilo? ¡Sigue leyendo!