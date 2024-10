Nacho Taboada le explica a su entorno cómo se encuentra su relación con Sara Carbonero

La historia de amor de Sara Carbonero y Nacho Taboada siempre ha estado marcada por la prudencia. En muchos momentos ha sido complicado descubrir en qué punto se encuentran y esto ha generado todo tipo de rumores. Sin embargo, la periodista María Verdoy ha logrado ponerse el contacto con el entorno de Nacho y por fin ha descubierto la verdad.

Ni Taboada ni Carbonero tienen ningún problema. Entre ellos todo se encuentra bien, a pesar de los últimos rumores que han circulado sobre su relación. «Me cuentan que Sara y Nacho están mejor que nunca», ha empezado diciendo la presentadora de Socialité. «Es una información que Nacho ha contado a su entorno más cercano». De esta forma ha quedado claro que el noviazgo continúa.

Sara Carbonero y Nacho Taboada posando. (Foto: Instagram)

Sara Carbonero se enamoró de Kiki Morente después de separarse de Iker Casillas. Es una de las grandes musas de la crónica social y era evidente que esta historia de amor iba a despertar mucho interés. Por desgracia no estuvieron demasiado tiempo juntos. El músico reconoció que la presión pública no jugó a favor del romance.

Sara aprendió la lección y durante su historia con Nacho Taboada ha intentado protegerse en todo momento. Nunca entra a confirmar ni a desmentir nada, pues hay juegos en los que no quiere participar. Sin embargo, hizo una excepción para dejar claro que no se había separado de su novio

La hoja de ruta de Sara Carbonero

Sara Carbonero posando en un evento de su firma. (Foto: Gtres)

Fue la periodista Gema López la que logró hablar con Sara Carbonero. Esta última admitió que había pasado una crisis con Nacho, pero por suerte lograron superar el bache. «Nos queremos y queremos seguir juntos. Y los planes que nosotros teníamos de futuro, aunque durante un tiempo tuvimos que aparcarlos, queremos seguir llevándolos a cabo», declaró al respecto. Es lo último que se supo del tema y ahora María Verdoy ha conseguido ampliar el plano.

La hoja de ruta de Sara Carbonero siempre ha tenido una marca: la de la discreción. La periodista protege su vida privada, evita participar en escándalos mediáticos y siempre mantiene las distancias. Todo esto le ha convertido en un rostro amable de cara a la prensa. Se lleva muy bien con los reporteros y la imagen que transmite ha triunfado entre el público.

El apoyo que recibe la periodista

Sara Carbonero acaba de participar en la gala ELLE for Hope, donde aprovechó para hablar de su batalla contra el cáncer. «Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla», declaró.

Sara Carbonero con Isabel Jiménez. (Foto: Gtres).

Recibió el apoyo de decenas de famosos, de hecho su amiga Isabel Jiménez rompió a llorar cuando recibió la noticia. Sin embargo, uno de los gestos que más han llamado la atención es el que tuvo Eva González, presentadora del evento donde sucedió todo. Le dio las gracias por ser tan generosa. «Te quiero dar las gracias por toda la valentía que has demostrado en todo este tiempo. Por haber aguantado estar callada porque no es fácil vivirlo sola».

Después de este momento, la reputación de Sara Carbonero (que ya de por sí era buena) ha crecido como la espuma y gracias a María Verdoy sabemos que vivirá esta etapa junto a su novio Nacho.