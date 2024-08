Fue en la tarde de este martes cuando el estado de salud de Julián Muñoz volvió a copar titulares en la crónica social de nuestro país. Y es que el ex alcalde de Marbella ha sido de nuevo ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de la localidad tras haber empeorado su salud, según confirmaron en la en el programa TardeAR, en Telecinco. En concreto, habría sido hace siete días cuando Julián Muñoz ingresó en el centro médico después de casi dos meses sin noticias sobre su situación. El ex de Isabel Pantoja, cabe destacar, se encuentra en una situación delicada desde principios de año a causa de la grave enfermedad que padece y que le mantuvo ingresado varios días en el hospital en el mes de julio.

Por el momento no se conocen demasiados detalles acerca de la evolución del ex alcalde de Marbella, más allá del parte que, este miércoles, dio una de sus hijas, Elia, a la periodista Giovanna González; y de las declaraciones de Mayte Zaldívar, hace escasos mintuos, a las cámaras de Gtres. Preguntada expresamente por el estado de salud de Julián Muñoz, Mayte se ha limitado a decir: «Ahí estamos, ya está». La que fuera concursante de Supervivientes no ha querido ahondar en preguntas sobre el estado anímico de Julián Muñoz, ni tampoco ha que querido pronunciarse sobre si está previso o no que Julián reciba el alta en los próximos días. «Eso lo dirán los médicos», ha dicho.

Mayte Zaldivar, en Marbella. (Foto: Gtres)

A diferencia de otras ocasiones en que Mayte ha atendido a los medios de comunicación con una actitud optimista y esperanzadora, en esta se ha mostrado especialmente preocupada y cabizbaja. Aunque eso sí, Zaldivar no ha querido perder la oportunidad de reiterar públicamente, una vez más, su máximo apoyo a Julián Muñoz en estos momentos. «Totalmente, eso siempre», ha dicho. La ex televisiva está volcada completamente con él, dejando con ello atrás cualquier rencor o conflicto que pudo haber surgido en el pasado a raíz de su separación tras conocerse el affaire amoroso entre Julián e Isabel Pantoja, y su posterior condena a prisión por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y fraude, entre otras acusaciones que se recogieron en el mediático Caso Malaya.

Fue el pasado mes de abril cuando Julián Muñoz confesó a los medios de comunicación haber sido diagnosticado de cáncer. Aunque el que fuera pareja sentimental de Isabel Pantoja no quiso desvelar demasiados detalles acerca de su estado, sí fue claro al referirse al punto en qué se encontraba su enfermedad. «Tengo un cáncer galopante», fueron sus palabras. Y prueba de ello es el aspecto visiblemente desmejorado y con aparente dificultad para moverse que Julián Muñoz ha mostrado en sus últimas apariciones en público.

La última vez que Julián Muñoz se dejó ver ante la prensa fue el pasado 2 de julio. Deteriorado, muy delgado y caminando con dificultad, el ex regidor marbellí fue fotografiado paseando por las calles de Marbella.