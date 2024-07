Último parte de salud de Julián Muñoz: "Va a peor"

Julián Muñoz no atraviesa su mejor momento en cuanto a salud se refiere. Hace ya varios meses anunció que tiene «un cáncer galopante», motivo por el que ha sido ingresado en varias ocasiones. Si bien no se sabía nada del que fuera alcalde de Marbella desde hace semanas, ahora, su nieto, Fran Redondo ha actualizado cómo se encuentra su abuelo.

«Soy un chico normal. Un niño trabajador, común y corriente. Soy hijo de Eloísa, hija de Julián y Mayte, soy hostelero. Tengo el mejor ejemplo a seguir que es mi abuela, siguiendo sus pasos», ha comenzado explicando.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en Marbella. (Foto: Gtres)

El nieto del ex político también ha querido aclarar durante su intervención que estas declaraciones las ha realizado de manera altruista y sin bonificación económica. «Siempre se ha hablado malamente de mi abuelo. Quiero que se conozca la parte buena y familiar. Mis abuelos son impresionantes», ha continuado.

«Tenemos nuestras bromas, me habla como un amigo y yo también. Soy el ojito derecho de mi abuelo y yo encantado», ha proseguido. «La gente que lo ve en la tele, lo ve como un prepotente, como un señor que va por encima del resto y mi abuelo es lo contrario», ha asegurado en Mañaneros.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en el hospital. (Foto: Gtres)

Tras estas palabras, Fran Redondo ha ofrecido más datos acerca del estado de salud de Julián Muñoz. «Va a peor la cosa», ha confesado al mismo tiempo que ha recalcado que Julián es una persona mayor que tiene cáncer de pulmón. «Lo acompañamos todos», ha puntualizado, dejando patente la unión familiar que tienen.

Julián Muñoz, en Marbella. (Foto: Gtres)

Fran Redondo elogia a su abuela

Sobre Mayte Zaldívar también ha hablado Fran Redondo. «Mi abuela para mí lo es todo. Me he criado con mi abuela. Me iba a comer de lunes a viernes con ella. Era un pack con mi abuela. Me quedaba en su casa los sábados. Destacaría su carácter y su presencia. Le digo que es nuestra matriarca. Lo que dice mi abuela se hace. No podemos tener mejor referente que ella, por todo lo que ha pasado, ha perdonado y todo lo que ha vivido», ha comentado.

El delicado estado de salud de Julián Muñoz

En abril se conoció que Julián Muñoz estaba luchando contra el cáncer tras varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud. Después se supo que Muñoz había sido ingresado el 5 de junio tras un empeoramiento de su estado de salud en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella.

El 12 de junio fue dado de alta. Las cámaras de Gtres captaron el momento en el que Julián Muñoz, visiblemente desmejorado y ataviado con una mascarilla quirúrgica y unas gafas de sol, abandonó el centro médico en compañía de Mayte Zaldívar. A finales del mes, Luis Rollán contó que había podido hablar con Muñoz y que el ex político le dijo que la mejor quimioterapia era su familia y los amigos que tiene.