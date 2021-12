Secret Story llega a su fin. Quedan apenas unos días para que el reality de Telecinco de por terminada su primera edición. Cristina Porta y Luca Onestini se convirtieron la pasada semana en los primeros finalistas, lo que significa que ya superaron su última nominación. Luis Rollán ha vivido este martes una noche algo complicada. En primer lugar, el colaborador de Viva la Vida que se encuentra nominado no ha logrado salvarse de la expulsión que tendrá lugar el próximo jueves. De esta manera, se batirá en duelo con Sandra Pica, con quien, por ahora, mantiene una relación algo distante por lo ocurrido en la última gala, ya que los puntos de su nominación fueron directamente hacia la participante pese a la “promesa” que le hizo a Julen -el día que fue expulsado-, de cuidarla dentro de la casa lo que queda de concurso.

Hay quienes creen que Luis Rollán ha faltado a sus valores y le han tachado de “manipulador”, pero durante la emisión del formato presentador por Carlos Sobera, el tertuliano ha estallado y se ha defendido ante las críticas que le han colocado en el ojo del huracán a escasos días de celebrarse la final de La casa de los secretos.

“Me molesta de gente que quiero, pero cuando te acusan sin conocer lo que hay detrás yo te juro por la salud de mi familia que para mí esto está siendo impresionante en mi vida y que yo ya tengo el premio. No me quiero ir y no he tirado la toalla en ningún momento. Este concurso lo he vivido semana tras semana, intensamente, sin plantearme nada más”, ha dicho un Luis Rollán vulnerable al presentador. “Posiblemente, a lo mejor, tendría que haber sido más estratega y pensar más en el concurso…, pero no sé cuando yo escucho comentarios de que yo “manipulo” a la gente o de que soy un falso y que le digo a las personas lo que quieren escuchar… yo soy como soy con mis defectos y con mis virtudes, pero lo que si puedo asegurar es que de manipulador tenía hace unos años un carnet, pero de manipulador de alimentos porque ¿sabes qué pasa? Cuando dicen esas cosas o me están poniendo a mí de súper inteligente o hay algo que yo he hecho algo que es no subestimar a nadie ni subestimo al público que es lo que más respeto porque es algo a lo que me dedico y segundo no subestimo a ninguna de las personas que han pasado por esta casa porque las considero a todas muy inteligentes», ha explicado entre lágrimas el concursante.

Por otro lado, los Gemeliers han sido los más votados para poder salvarse de la próxima expulsión. Una noticia que no ha sentado del todo bien a Cristina Porta y Luca Onestini, ya que continúan en su particular guerra con los hermanos por unos comentarios de estos durante el concurso. Ninguna de las partes llega a un entendimiento en común por lo que se puede decir que se encuentran en un momento de su relación bastante distante.