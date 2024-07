Última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz: "No tiene solución"

Fran Redondo, el nieto de Julián Muñoz, ha dado una entrevista en un conocido programa para dar la última hora sobre el estado de salud de su abuelo. El ex alcalde de Marbella confesó que estaba luchando contra un «cáncer galopante» y ha ingresado en varias ocasiones en un hospital ubicado en la ciudad que le convirtió en una estrella. Cuenta con el apoyo de Mayte Zaldívar, de hecho vuelven a ser marido y mujer porque se casaron hace unos meses en una notaría.

Fran ha llamado la atención de la crónica social varias veces. El joven publicó una fotografía rodeado de bolsas de basura, haciendo alusión a la leyenda que gira alrededor de su abuelo. Julián fue acusado de guardar el dinero que sacaba del ayuntamiento de Marbella en bolsas negras, de ahí la polémica que generó su nieto.

Este fin de semana Fran Redondo ha hablado muy claro sobre el estado de salud del ex de Isabel Pantoja. «Es una persona mayor con una enfermedad complicada y esto no tiene solución. Hubo una mejoría en su momento, pero es una persona mayor», ha recalcado. Según cuenta, disfruta de una relación muy estrecha con su abuelo. Tanto él como el resto de la familia están muy unidos, por eso sabe exactamente qué está pasando.

El nieto de Julián Muñoz en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«La semana pasada estuve comiendo con él. Mi abuelo y yo tenemos una relación muy guay, no es la relación típica. De vez en cuando le pido la paga por si cuela», comenta con ironía. También ha explicado qué pensó Julián cuando se enteró de que había publicado una foto con bolsas de basuras, resucitando así el legendario rumor. «No se lo tomó mal, todavía tiene sentido del humor».

¿Cómo es el día a día de Julián Muñoz?

La salud de Julián Muñoz está muy deteriorada y las palabras de su nieto no ha hecho más que aumentar la preocupación. Parecía que había mejorado, de hecho Mayte Zaldívar dio unas declaraciones para tranquilizar al público porque pensaba que si marido se había estabilizado, pero no es así.

En Fiesta han entrevistado a Fran, quien ha explicado en qué ruina lleva su abuelo: «Su día a día es normalito, se levanta, se da sus paseos y poco más. El día a día de una persona de su edad».

El nieto de Julián Muñoz en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Hay que recordar que Julián y Mayte vuelven a ser marido y mujer. Tras años separados, la empresaria ha olvidado la traición que le partió el corazón y ha decidido empezar de cero. Su nieto no quiere pronunciarse sobre el tema, pues sabe que es un asunto delicado. «Yo ahí no voy a entrar, eso no lo voy a contestar, lo tiene que contestar mi abuela (…) Nosotros siempre hemos estado juntos».

Según ha contado, Mayte no se separa de Julián y ha aplaudido todos los esfuerzos que está haciendo por él. «Mi abuelo tiene miedo y mi abuela está ahí con él todos los días. Tenemos una abuela impresionante».

Julián Muñoz no piensa en Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y Julián Muñoz. (Foto: Gtres)

A Fran le han preguntado en Fiesta sobre Isabel Pantoja, pero él ha recordado que tenía «tres o cuatro años» cuando la tonadillera irrumpió en la vida de su familia. Asegura que sus abuelos no mencionan a la cantante. «Nosotros de eso no hablamos (de Isabel Pantoja) porque mi abuelo lo pasó muy mal en su momento».

Más adelante ha admitido que le gustaba más la música de Kiko Rivera e incluso ha asegurado que estaría dispuesto a asistir a uno de sus conciertos.