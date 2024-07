Hace algunos meses, Julián Contreras, el hijo menor de la fallecida Carmina Ordóñez, reveló sus serios problemas económicos. Una complicada situación a la que se suma la enfermedad que su padre padece desde hace más de nueve años y que parece haberse agravado ahora. El hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha admitido el difícil momento que está atravesando, especialmente después de que su progenitor haya sido sometido a una cirugía hace pocos días.

Ha sido a través de su canal en las plataformas de streaming YouTube y Twitch, que Julián Contreras Jr. ha confesado que está muy preocupado por su padre, en cuyos cuidados se ha volcado en los últimos tiempos, después de su última intervención quirúrgica. El ex concursante de Gran Hermano VIP ya desveló que la operación tuvo lugar el pasado día 23 de junio en un hospital de Córdoba. No obstante, no ha sido hasta ahora que Julián Contreras Jr. ha actualizado el estado de salud de su padre. «Llevo un día de hospital infinito, está siendo agotador. La operación ha salido bien, es compleja, todo lo que sea operar de los ojos es complicado. Ha tenido un pequeño sangrado», aseguró el citado día.

Julián Contreras y su hijo, Julián Contreras Jr., en Sevilla. (Foto: Gtres)

Julián Contreras Jr. ha desvelado que se encuentra en una situación de «ansiedad», y es que aunque ha explicado que la intervención de su padre ha salido «bien», el postoperatorio está siendo «muy complicado». «Gracias a los que no habéis cambiado de canal. Mi padre está bien», ha comenzado diciendo. «La operación salió bien, pero el postoperatorio está siendo muy complicado. No ha habido complicaciones, pero está siendo complicado. Es una dedicación constante, al final no se puede defender debidamente por sí solo y hay que estar muy al quite», ha añadido.

Pero nada queda ahí. Consciente de que sus seguidores están al tanto de su situación, Julián Contreras Jr. ha querido agradecer la preocupación de muchos por la salud de su padre. «Os lo agradezco», ha dicho, mostrando así su gratitud por el apoyo y el cariño recibidos durante los últimos días.

La de esta vez no es, sea como fuere, la primera que Julián Contreras Jr. se pronuncia acerca de la salud de su padre y, en concreto, sobre su enfermedad. En su última visita al programa de Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsóles, en Antena 3, Julián no pudo evitar derrumbarse al hablar su padre, de quien desveló que no quiere saber nada del foco mediático porque prefiere estar tranquilo. «Está pasando un momento muy difícil. Es difícil porque llega un momento en el que tú no sabes cuántas cosas te quedan. La vida es difícil, es evidente y no lo niego, pero no sabes cuántas cosas de las contundentes te van a quitar. Mi padre se está quedando ciego. Mi padre permanece ajeno y retirado porque es su deseo», explicó.

Julián Contreras padre padece una dolencia degenerativa diagnosticada como glaucoma. Esta afección puede provocar pérdida de visión o ceguera al dañar el nervio ubicado en la parte de atrás del ojo. Según los expertos, con dicha enfermedad el nervio óptico se va deteriorando de manera progresiva y van apareciendo puntos ciegos en la visión. Además, el daño en el nervio óptico se relaciona con un aumento de la presión en el ojo.