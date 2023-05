Julia Janeiro planta cara a Belén Esteban y defiende a Jesulín de Ubrique con un importante mensajeLa discreción es algo que acompaña en todo momento a Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Pese a que mantiene un perfil de influencer en Instagram, donde reúne más de 200 mil seguidores, lo cierto es que prefiere siempre mantenerse en un segundo plano, mediáticamente hablando. Hace tan solo unos días, su padre, se ha convertido en uno de los rostros más actuales de los temas más candentes de la actualidad, debido a sus diversos proyectos en la pequeña pantalla tras su paso por El Desafío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

Ante este nuevo paso al frente, quien ha brotado ha sido Belén Esteban, ex del torero. Si bien por respeto a la persona que tienen en común se había mantenido en las últimas ocasiones al margen de hacer cualquier tipo de comentario, la de Paracuellos ha estallado. «No tengo absolutamente nada de lo que hablar. Él y los suyos saben lo que hay. A esa la he parido yo, pero es tuya. Tuya, aunque otras personas que están cerca de ti dicen que no (…) Ten cojones con quien los tienes que tener, no conmigo. Ante esa, mato, porque es la que me duele a mí. Entiendo que tú tengas cuatro, pero yo tengo una», fue parte del relato de la colaboradora en Sálvame el pasado 4 de mayo.

Ante las declaraciones de Belén, parece ser que Julia ha dado un paso al frente, dando así la cara por su padre, con quien mantiene una excelente relación. «El verdadero amor de mi vida. Te amo, papá», ha escrito la joven en stories. Frase que ha ido acompañada de una fotografía del diestro.

Horas antes, Julia también compartía una imagen del torero sobre su paso por El Hormiguero, espacio al que acudió para presentar uno de sus retos profesionales, su participación en El camino a casa. Con estos gestos, la hija de Jesulín y María José demuestra la unión familiar que tienen.

Belén Esteban estalla

El 2 de mayo fue cuando Belén Esteban estalló por primera vez tras la nueva reaparición televisiva de Jesulín de Ubrique. Después de ver un vídeo de él, dejó claro lo que pensaba. «Solo tengo que agradecer a varias personas de mi vida, que es mi padre que no está, que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y a mi hermano Juan. Y sobre todo a mis cuñadas, Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele ninguno, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por qué sabes que? Que él tiene su familia y nosotros tenemos a la nuestra que somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien», indicó. Pero eso no es todo porque próximamente se emitirá el capítulo de Jesulín en Mi casa es la tuya, espacio presentado por Bertín Osborne, con el que se abrirá la nueva temporada.