Josie, el estilista de Cristina Pedroche, se defiende de las acusaciones de plagio

Cristina Pedroche y Alberto Chicote fueron los encargados, un año más, de dar las Campanadas en Antena 3. La presentadora de televisión y el cocinero consiguieron reunir a un 29% de share o cuota de pantalla, una cifra que estima el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión y con respecto al total que tiene encendido su televisor durante la emisión; pendientes, en gran medida, de la indumentaria de la vallecana después de una década al frente de tal evento.

Este año, el estilismo de Cristina Pedroche lo componían tres piezas: vestido, capa y zapatos. Todos ellos, creados con lana reciclada y materiales biodegradables u orgánicos a razón de ser una representación del momento vital de la televisiva y de sus preocupaciones por garantizar un futuro sostenible -también en la moda-, a través de la protección del medioambiente y, en especial, del agua. «El agua es vida. Es el bien más preciado que tenemos y nuestro deber es cuidarlo, porque las generaciones futuras se merecen disfrutar de un mundo justo, limpio y sano. Tenemos la obligación de cuidar y respetar lo que el planeta nos ha prestado mientras estamos vivos porque es nuestra responsabilidad que la vida siga viva», fueron las palabras de Cristina escasos minutos antes de despedir al 2023.

El vestido, confeccionado en tonos verdes con transparencias a partir de gelatina, agar, glicerina y agua, se ha dado bajo el brazo creativo de Jossie, quien mantiene una muy estrecha relación de amistad con Cristina Pedroche, y de la diseñadora navarra Paula Ulargui; y lo cierto es que no ha estado exento de polémica. El modisto ha sido acusado de plagio en las últimas horas, pues su diseño guarda un evidente parecido con un estilismo que Rebbeca Marie Gomez​, ​conocida artísticamente como Becky G, lució en 2022. Algo que el diseñador ha negado por completo, este martes, en La Mañana de Federico, en Es Radio. «No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana», ha comenzado diciendo.

«Es un evento que es fantasía. Se ha comparado con uno de Becky G en el año 2022, pero no tienen nada que ver, es otro material. Me encanta que salgan acusaciones de plagio porque bambolea mucho la magia posterior. La gente digiere el contenido que le hemos dado de una manera u otra. Eso es lo importante. La gente arroja un tomate o un clavel, es así. Utilizas una serie de códigos que se van utilizando. Antes de Pedroche todo el pescado estaba vendido y ahora todo el mundo copia lo que hemos hecho. Tanto Cristina como yo sabemos que cada año vamos a recibir críticas positivas pero también negativas respecto al vestido», ha añadido tajante.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Josie y, por ende, Cristina Pedroche, hacen frente a acusaciones de este tipo; pues el año pasado se aseguró que el vestido de las Campanadas, que era una alegoría a la vida y la paz en forma de paloma, copiaba a uno de India Martínez. Asimismo, otro año se especuló con la posibilidad de que el modisto se hubiera inspirado más de lo debido en un diseño que llevó la modelo Laetita Casta en 1999.

El vestido de Becky G

La pieza de Becky G, diseñada por Joanna Prazmo y hecha de silicona, fue presentada por primera vez en agosto de 2022 en la revista Variety. Precisamente, el vestido de la cantante llamó mucho la atención en su momento por su originalidad, lo que ha llevado a cuestionar la del diseño de Pedroche, dado el corto lapso de tiempo entre ambas creaciones. Aunque los materiales no son los mismos, tanto el vestido de Cristina Pedroche como el de Becky G comparten similitudes en el tejido y el color azulado verdoso, así como en la forma.