Nuevo episodio en el conflicto que mantiene Josep María Mainat con su todavía mujer, Ángela Dobrowolski, en prisión desde hace tres semanas después de haber sido detenida cuando intentaba acceder al domicilio del productor catalán, quebrantando la orden de alejamiento que tiene. Mainat ha regresado a los juzgados de Barcelona para acudir a la vista concertada por un altercado en su domicilio en abril de 2019. Según ha contado la periodista Patricia Pardo en ‘El programa de Ana Rosa’, el empresario denunció a su mujer después de que esta le arrojara un tarro de mermelada durante una discusión.

Minutos antes de acceder a los tribunales, Josep María ha atendido a los medios de comunicación y ha mostrado su pesar por todo lo que están viviendo tanto él, como los dos hijos pequeños nacidos durante su matrimonio, así como el resto de familiares y amigos. Han sido hasta cuatro las veces en las que Ángela ha sido detenida en los últimos seis meses y es una situación que al productor le duele. Para él no es agradable ver a la madre de sus dos hijos en prisión, pero no pasa por alto el miedo provocado por las diferentes reacciones que ha tenido, y por las que ha temido por su vida.

«No solo he tenido hijos con ella, he sido feliz con ella mucho tiempo. Pero ahora no la conozco», ha reconocido el creador de Gestmusic. «Entiendo la dicotomía por la que estás pasando y siento que lo estés pasando mal», le ha respondido Ana Rosa al productor. Acto seguido, Mainat ha hablado sobre el último delito cometido por la madre de sus hijos la víspera del día de Reyes, y que fue el que ha provocado que haya ingresado en prisión. Josep María ha explicado que pasó miedo, que él mismo estaba en su domicilio junto a personal de servicio y que fue una situación «muy desagradable».

Pero a pesar de todo, sigue teniendo buenas palabras hacia Ángela. «Es una persona inteligente, sensata, amable, cariñosa…», ha dicho recordando a la persona de la que se enamoró y la única con la que llegó a casarse. La pareja contrajo matrimonio en el año 2012 y tienen dos hijos de 8 y 4 años. Hace un año que los problemas les llevaron a tomar la decisión de separarse, pero precisamente por el bienestar de sus pequeños siguieron manteniendo una relación cordial que incluía compartir ratos de ocio en familia.

Y fue precisamente tras una de estas veladas familiares el pasado verano, cuando se destapó todo el escándalo. A principios del mes de agosto Ángela Dobrowolski fue detenida acusada de intentar asesinar a Josep María Mainat. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 22 al 23 de junio cuando, tras una cena que compartió la expareja con sus hijos, Dobrowolski le suministró varias inyecciones de insulina a Mainat, que le provocaron un coma diabético. Las cámaras instaladas en el interior de la vivienda la captaron entrando y saliendo en varias ocasiones del dormitorio en el que descansaba su todavía marido. Las dosis de la medicación le provocaron una hipoglucemia y, transcurridos 20 minutos, la acusada llamó a una ambulancia. Según los investigadores, Ángela Dobrowolski habría intentado asesinarlo, tras descubrir que su marido había iniciado los trámites de divorcio que podían quitarla una herencia multimillonaria.

Tras esta primera detención y varias situaciones harto surrealistas en el que había sido el domicilio conyugal donde Ángela se instaló tras su puesta en libertad, la alemana ha sido detenida en otras tres ocasiones. El 21 de septiembre fue arrestada acusada de falsificación documental y estafa, después de haber firmado dos cheques del talonario de su marido poniendo a su hermana como beneficiaria, llegando a sacar un total de 4.100 euros. Las dos últimas veces que ha pasado por comisaría ha sido por haber intentado acceder a sendas viviendas propiedades del productor. Una en Canet de Mar, que era considerada su segunda residencia. Y la otra veinticuatro horas antes de la noche de Reyes cuando trató de ver a sus hijos en una fecha tan especial. Tras esto el juez condenó a Dobrowolski a seis meses de prisión.