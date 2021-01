El caso Mainat sigue sumando folios. Mientras Josep María Mainat se encuentra en un discreto segundo plano centrado en su trabajo y en sus hijos, su exmujer, Ángela Dobrowolski fue detenida en la tarde del lunes por intentar entrar en la casa del productor en Barcelona. La Guardia Urbana la arrestó por allanamiento de morada, según informó El País. Parece ser que fueron los propios vecinos quienes dieron el aviso a las autoridades advirtiendo de que una mujer intentaba entrar en la casa de Mainat. La mujer había intentado acceder a la vivienda del empresario por la azotea, y tuvo que ser atendida por el Sistema de Emergencias Médicas debido a la crisis de ansiedad que sufrió. Debido a su estado pasó gran parte de la tarde en observación, y de ahí fue trasladada a dependencias policiales donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer en el patio de la vivienda y tras identificarla, comprobaron que tiene diversas denuncias, causas judiciales, además de una orden de alejamiento y comunicación de su exmarido, y una solo de alejamiento de sus dos hijos menores de edad. La periodista Mayka Navarro explicaba esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’, que Dobrowolski había intentado entrar en la casa del productor con la intención de ver a sus hijos, y ha sido precisamente sus desesperación por no poder estas con los pequeños, lo que le ha llevado a saltarse la ley una vez más.

En este nuevo asalto, y a diferencia del anterior, Ángela iba a cara descubierta. El pasado noviembre, Dobrowolski asaltó la segunda residencia de su ex, junto a Gabriel, su actual pareja. Y lo hicieron ataviados con ropa negra y máscaras para no lograr ser identificados. En ese momento, la expareja de Mainat justificó su acción como la de «una madre desesperada intentando llegar a sus hijos». Fue durante una entrevista con Ana Rosa Quintana cuando explicó que, al no haber una sentencia de divorcio, ni un reparto de los bienes, estaba en su derecho de «acceder a un sitio en el que vivíamos casados, conviviendo y no sé por qué se cambió la llave. «Estaba en la calle, mi marido me ha desahuciado de la vivienda familiar sin utilizarla y es una interpretación mía tomar posesión de la casa».

Con la del lunes son cuatro las veces que Ángela Dobrowolski ha sido detenida. La primera fue a principios de agosto, acusada del intento de homicidio de Josep María Mainat. Fue en ese momento cuando saltó el escándalo, aunque los hechos habían ocurrido unas semanas antes. Mainat la denunció después de que su ex le provocara un coma diabético tras inyectarle más insulina de la correspondiente. El productor es diabético y, según explicaron en su momento, era su mujer -estudiante de Medicina-, quien se encargaba de suministrarle la medicación.

El segundo arresto de Dobrowolski fue el 21 de septiembre cuando los Mossos de Esquadra la detuvieron por la falsificación de unos talones a nombre de Mainat. Fue el fundador de Gestmusic quien se percató del engaño y la denunció a la policía, que la acusó de falsificación documental y estafa. Fuentes policiales confirmaron a La Vanguardia que la mujer cogió el talonario de su marido y firmó dos cheques poniendo a su hermana como beneficiaria, retirando un total de 4.100 euros. Un delito que tuvo lugar solo 20 días después de su primera detención.

En noviembre Ángela Dobrowolski fue detenida por tercera vez acusada de robo con fuerza cuando intentó acceder a la casa del productor en la localidad costera de Canet de Mar. Por el momento Mainat no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Aún está a la espera de que se celebren los distintos juicios que tiene pendiente con ella, empezando por el divorcio, que se antoja difícil por las surrealistas situaciones vividas hasta ahora, la elevada cuantía económica que está en juego y las órdenes de alejamiento que pesan sobre la alemana.