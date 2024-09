José María Almoguera cambia de actitud: se estrena en un photocall y dedica unas palabras a su abuela

En medio de la polémica que ha generado la inesperada entrevista de Paola Olmedo, José María Almoguera ha decidido cambiar su actitud frente a las cámaras. Hasta ahora siempre había optado por la discreción más absoluta, pero el pasado 5 de septiembre el hijo de Carmen Borrego sorprendía a propios y extraños acudiendo al estreno de la película Bitelchús, Bitelchús.

El evento ha sido la primera vez en un photocall de José María y lejos de limitarse a posar con sus mejores galas, atendió a la prensa y se mostró visiblemente sonriente con cada pregunta. «Me siento un poco extraño pero bueno, venimos a disfrutar de la peli. Tengo muchas ganas de verla», comenzaba a decir. Sobre su cambio radical ante los medios, el sobrino de Terelu Campos fue claro: «Bueno hay que probar cosas. Es por la película más que nada. He tenido la oportunidad de venir y tengo ganas de verla», explicaba.

José María Almoguera en el estreno de la película ‘Bitelchus Bitelchus’. (Foto: Gtres)

El joven se mostró en todo momento desenvuelto y tranquilo, lo que llevó a los propios reporteros a preguntarle al respecto: «Al final hay que aprender un poco a vivir con todo lo que venga y ya está», señalaba sin hacer mención de ninguna de las polémicas que actualmente protagoniza el clan Campos.

José María Almoguera en el estreno de la película ‘Bitelchus Bitelchus’. (Foto: Gtres)

El estreno de la película coincidió en fecha con el aniversario de la muerte de su abuela, María Teresa Campos, a la que no dudó en dedicar unas emotivas palabras en su honor: «Mi abuela era muy importante para mí. Siempre lo ha sido. Y es una pena. Por mucho que haya pasado un año la seguimos teniendo igual de presente», expresaba. Añadía su felicidad por la calle que iban a poner en Málaga a la veterana periodista pero, al ser preguntado por la entrevista de su ex mujer, José María se marchó sin querer pronunciarse.

Su opinión sobre la entrevista de Paola

Aunque durante el estreno de Bitelchús, Bitelchús prefirió no hablar sobre la entrevista de Paola Olmedo en Semana, José María Almoguera declaró poco después de su publicación que se encontraba «bien» y que «le daba igual». La que fuera nuera de Carmen Borrego definió a su ex pareja como un chico «muy inmaduro» y con el que no podía estar, ya que consideraba que no tenía por qué indicarle si actuaba bien o no. A pesar de los calificativos que utilizó contra él, José María reiteraba que «no tenía nada que decir».

José María Almoguera y Paola, en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque intentó zanjar la polémica, la periodista Marisa Martín- Blázquez aseguró horas después en TardeAR que la ex pareja tenía un pacto para no hablar más en los medios, el cual Paola habría roto. «No solamente está muy enfadado por el hecho de las cosas que ha dicho sobre él, sino también por haber hecho una entrevista», explicaba. En ese momento Leticia Requejo confirmaba las informaciones de su compañera, asegurando que el nieto de María Teresa había llamado a la que fue su mujer para pedirle explicaciones.

Carmen Borrego se pronuncia sobre el cambio de su hijo

Veinticuatro horas después del estreno de José María Almoguera en un photocall, Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto, mostrándose muy asombrada ante dicho cambio: «Me he quedado en shock. Me ha sorprendido que posara en un photocall sabiendo lo que pensaba antes. A mí me cuentan que esto es un favor que le han pedido, que igual me están engañando», decía desde el plató del programa Vamos a ver.