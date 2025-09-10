José Luis Gil, el recordado Juan Cuesta de la serie Aquí no hay quien viva, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras sufrir un ictus isquémico en 2021 que lo ha mantenido alejado del foco público. Desde entonces, el actor ha centrado todos sus esfuerzos en su recuperación, apoyado incondicionalmente por su familia. Su hija, Irene Gil, se ha convertido en la voz de la familia, informando regularmente sobre la evolución de su padre a través de redes sociales y, en esta ocasión, visitando el plató del programa Y ahora Sonsoles para ofrecer un testimonio en directo sobre su estado de salud.

Irene recuerda aquel día como un auténtico shock. «A partir de ahí, ya nada es igual», ha confesado emocionada. El ictus no solo cambió la vida de José Luis Gil, sino también la dinámica familiar. Su hija destaca que, tras el diagnóstico, toda la familia se volcó en su cuidado, convirtiéndose en el pilar fundamental de su recuperación. Desde entonces, José Luis vive con su mujer y su hija, recibiendo constantes cuidados y atención para afrontar los desafíos que su enfermedad ha dejado.

Irene Gil en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Gtres)

Uno de los problemas más significativos que enfrenta el actor es la afasia, una dificultad severa para comunicarse. Para alguien cuya carrera se ha basado en la palabra y la interpretación, esta limitación resulta especialmente dolorosa. Irene señala que su padre es plenamente consciente de la situación, lo que hace que los días difíciles sean todavía más duros: «El mayor problema que tiene es la afasia. Para una persona que vivía de hablar, no poder comunicarse es muy duro», explica. La familia, sin embargo, ha encontrado maneras de adaptarse y de ofrecerle apoyo constante para que no pierda la motivación en su proceso de recuperación.

El regreso de José Luis Gil a los escenarios es todavía una incógnita. Irene confiesa que hay días en los que duda sobre si su padre podrá volver a trabajar: «Hay días que pienso que mi padre no va a volver a trabajar, pero todo es incertidumbre». La situación refleja la complejidad de la recuperación tras un ictus de este tipo, donde la paciencia y la constancia son claves, y los avances se producen de manera progresiva y, en ocasiones, lenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Gil Montijano (@irenegilmont)

Durante la entrevista, Irene ha subrayado también la importancia del apoyo familiar y de la red cercana para sobrellevar una situación tan complicada. La fuerza y el cariño de su familia han sido determinantes para que José Luis mantenga la esperanza y la motivación en su día a día. Además, la presencia de su hija en medios de comunicación no solo ofrece transparencia sobre su evolución, sino que también sirve para visibilizar las dificultades que enfrentan muchas familias cuando un ser querido atraviesa una enfermedad grave.