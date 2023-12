El pasado mes de noviembre se cumplieron dos años desde que José Luis Gil sufrió un revés de salud del que todavía se está recuperando. Motivo por el que se encuentra alejado del foco mediático para continuar con su recuperación en la más estricta intimidad. Es por ello que poco o nada se sabe de cómo es su evolución 24 meses después de sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Durante todo este tiempo, algunos compañeros de profesión han sido los encargados de revelar alguna que otra píldora sobre el veterano intérprete. La última ha sido Carlota Boza, con quien coincidió en el set de La que se avecina.

Carlota Boza en un evento / Gtres

La actriz asistió el pasado martes, 12 de diciembre, a la presentación de Mundo Pixar, que se celebró en Madrid. Después de posar en el photocall habilitado, Carlota atendió a la prensa y al ser preguntada por José Luis Gil indicó que «progresa muy despacito, poco más sé». Declaración con la que no quiso entrare en muchos más detalles para así respetar la discreción de la que está haciendo gala Gil en los últimos tiempos.

José Luis Gil en una imagen de archivo / Gtres

El 66 cumpleaños de José Luis Gil

José Luis Gil celebró una nueva vuelta al sol el pasado 9 de noviembre. Sin embargo, no ha trascendido nada sobre cómo fue el festejo, a diferencia de los años pasados, ya que su hija Irene siempre ha hecho partícipes a los usuarios de la Red de cómo la familia ha pasado este día tan especial. En 2021, compartió una instantánea en la que aparecía junto a su padre con motivo de su 64 cumpleaños. «Estos 64, son muy especiales, nos sentimos muy afortunados por soplar con él. Gracias a todos, vamos a mejorar a tope y el próximo va a ser de lujo», indicó.

José Luis Gil junto a su familia / Redes sociales

Un año después, Ire Gil procedió de la misma manera, adjuntando una imagen que fue acompañado de un mensaje. «¡Gracias a todos! El año que viene más y mejor», comentó en su perfil de Instagram por aquel entonces. Publicación que , como era de esperar, recibió una gran oleada de cariño por parte de sus seguidores y admiradores del veterano actor. Sin embargo, este 2023, la hoja de ruta ha cambiado y no hay rastro alguno de felicitación pública. De hecho, la última publicación de Irene Gil junto a su padre data en el día 24 de octubre. A través de un post, ambos posan con una gran sonrisa. «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor», comenzó diciendo Irene para después añadir que «es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así».

En este mismo mensaje, Irene Gil confirmó que «han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», finalizó.