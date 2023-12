El pasado 9 de diciembre, José Luis Gil celebró una nueva al sol en uno de los momentos más delicados de su vida tras sufrir un duro golpe de salud del que todavía se está recuperando. El intérprete, que cumplió 66 años, se dio a conocer en el mundo de la interpretación en 2003 al meterse en el papel del carismático Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva. Rol que años después siguió protagonizando, pero con otro nombre, el de Enrique Pastor en La que se avecina. Fue en noviembre de 2021 cuando su vida dio un giro de 180 grados al sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo.

Mucha fuerza a José Luis Gil que se encuentra recuperándose de un ictus 💛💪 Su familia nos envía este comunicado con su agradecimiento por la atención recibida y para tranquilizar a sus seguidores. Todo nuestro cariño desde Montepinar 😍 https://t.co/40L6MftKJV — La que se avecina (@la_queseavecina) December 1, 2021

Motivo por el que, desde entonces, José Luis Gil se mantiene alejado del foco mediático inmerso en una recuperación blindada, ya que son pocos detalles los que van trascendiendo sobre su evolución. De hecho, ha llamado especial atención un detalle que, desde luego, no ha pasado desapercibido. En 2021, su hija Irene Gil, compartió una instantánea en la que aparecía junto a su padre con motivo de su 64 cumpleaños. «Estos 64, son muy especiales, nos sentimos muy afortunados por soplar con él.

Gracias a todos, vamos a mejorar a tope y el próximo va a ser de lujo», indicó.

José Luis Gil junto a su familia en 2022 / Redes sociales

Un año después, la hoja de ruta fue similar. «¡Gracias a todos! El año que viene más y mejor», comentó en su perfil de Instagram por aquel entonces. Publicación que recibió una gran oleada de cariño por parte de sus seguidores y admiradores del veterano actor. Sin embargo, este 2023 no hay rastro alguno de felicitación pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Gil Montijano (@irenegilmont)

Última publicación con José Luis Gil

Asimismo, el último post de Irene con su progenitor consta del pasado mes de octubre, concretamente del día 24. A través de una enternecedora imagen en la que posa con el actor, añadió un importante mensaje en el que reveló el último parte de salud de José Luis Gil. «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor», arrancó el texto.

Irene, aseguró que «es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así». En este mismo escrito, Irene Gil confirmó que «han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», finalizó. Un mensaje con el que la hija del intérprete confirmó que la situación de su padre es complicada, pero que no pierden la esperanza.

José Luis Gil en 2019 / Gtres

Desde que José Luis tuvo que alejarse del foco mediático no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño y apoyo, sobre todo, por parte del elenco de La que se avecina. Antonio Pagudo, Cristina Medina y Cristina Castaño, entre otros han sido solo algunos de los actores que han hablado ante los medios de comunicación, sin entrar en detalles, sobre el estado de salud de su compañero de reparto.