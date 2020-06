Jorge Javier Vázquez es uno de los profesionales de la televisión de entretenimiento más importante de España. Caracterizado por su capacidad para conducir un programa de televisión de cinco horas diarias, su frialdad ante determinadas circunstancias, sus ácidos comentarios y sus preguntas ocurrentes, una nueva peculiaridad ha salido a la luz pública: su facilidad para perder los nervios.

Este sábado, el presentador volvía a inundar los titulares por protagonizar un encontronazo con su compañera Belén Esteban. La monumental bronca que acabó con la colaboradora entre lágrimas y él abandonando su puesto, tuvo como motivo una crítica hacia el gobierno de Pedro Sánchez. La proclamada ‘princesa del pueblo’ se sentaba en el Delux para valorar negativamente las decisiones tomadas por el Gobierno durante la pandemia, afirmando del mismo modo que, en elecciones anteriores, había otorgado sus votos a PP y Ciudadanos. “El Gobierno no ha estado a la altura, no ha habido medios suficientes”, comenzó diciendo Belén. Un comentario que no fue plato de buen gusto para el presentador, quien respondió “¿Vas a dejar de ser la ‘princesa del pueblo’ para convertirte en una Cayetana?”. Una arenga política que sacó de quicio a Jorge y que tuvo miles de reacciones en las redes sociales.

No obstante, la cara visible de ‘Sálvame’ ya ha vivido más ocasiones tensas en la televisión en las que ha terminado estallando, generando así una polémica. En 2017, Álvaro de Marichalar se sentaba en el plató de televisión para conceder una entrevista, pero tan solo unos minutos después Jorge Javier decidía cortar de raíz al darse cuenta de que era imposible mantener una conversación natural con el entrevistado. “Estás haciendo lo mismo que contaba Sabina Urraca en el Blablacar: subir, pasar de todo el mundo, estar con el móvil, no saludar absolutamente a nadie… Y aquí, no escuchar al presentador, que soy yo. Eres un maleducado, buenas noches, Álvaro. Adiós”.

En 2018, el culebrón de María Lapiedra y Gustavo González empezaba a pasarles factura a los colaboradores de ‘Sálvame’. En esta ocasión, María Patiño era la que no aguantaba más y abandonaba el plató entre lágrimas tras una fuerte discusión con Jorge Javier Vázquez, pues el presentador de Telecinco protagonizaba una fuerte bronca con la presentadora de ‘Socialité’ por guardarse una información clave sobre la verdadera situación familiar de Gustavo González. “Me he quedado descolocado. Yo veo aquí a cuatro brujas en contra de esta pareja. Veo a cuatro amargadas. Os tendríais que ver la cara”, sentenciaba Jorge Javier.

En 2019, Gema López fue la protagonista del enfrentamiento. Chelo García Cortés se indignaba con la organización de ‘Supervivientes 2019’ por no llevarle a su mujer Marta a la isla, por lo que su amiga Gema salió en su defensa, amparando la desigualdad en cuanto a privilegios que había en Honduras hacia determinados participantes. Un rifirrafe entre el presentador y la periodista que terminó con el abandono de esta del plató. “No me gusta esta Chelo, esas exigencias. Ella conoce lo que es un programa de televisión. Ese punto de soberbia y de compararse con otros. No todos son iguales”, se defendía Jorge Javier.

Durante ‘GH VIP 2019’ también se produjo un inesperado enfrentamiento en plató que dejó a Jorge Javier Vázquez conmocionado. Raquel Salazar, madre de Noemí Salazar, se enfrentaba al presentador y finalmente abandonaba el programa. Todo empezó porque el micrófono de Raquel se quedó abierto y el catalán pudo escuchar cómo hablaba mal de él. A la vuelta de una pausa publicitaria, la participante de ‘Los Gipsy Kings’ se sinceró: “Mi problema es que veo que es todo siempre igual, se le da el protagonismo siempre a los mismos”. Una acusación que no sentó nada bien a Jorge Javier, que terminó por invitarla a abandonar el plató. Y es que, la cara visible de ‘Sálvame’, en sus versiones ‘Limón’, ‘Naranja’, ‘Tomate’ y ‘Deluxe’ ha demostrado en sus más de veinte años frente a la cámara que hay situaciones por las que no está dispuesto a pasar.