Fue hace escasas semanas cuando Jorge Javier Vázquez (52) causaba baja «por prescripción médica» durante la emisión, como cada jueves, de una nueva gala de Supervivientes. A diferencia de otra veces, ni el propio presentador ni tampoco su sustito en plató, Carlos Sobera (62), hacían ninguna mención al respecto de su ausencia, haciendo saltar así todas las alarmas en redes sociales, donde no tardaron en surgir las primeras especulaciones para con su estado de salud u otros. Pues la fecha, cabe recordar, coincidió en el tiempo con la noticia del fin de Sálvame en Mediaset. Programa, a su vez, en el que tampoco se ha dejado ver desde entonces.

Así, sea como fuere, lo cierto es que hasta ahora, no había trascendido nada acerca del veterano presentador. Pues ha sido él mismo quien ha reaparecido hace escasos minutos en sus redes sociales, con un comunicado en el que ha anunciado su adiós «hasta nuevo aviso» a la pequeña pantalla. «Perdonad que os robe un instante», ha comenzado diciendo. «Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy», añade.

«Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», concluye.

El de Badalona ha acompañado estas palabras de una imagen en la que aparece sentado en un banco mientras mira hacia el horizonte con una tímida sonrisa; cuyas reacciones no se han hecho esperar. La publicación ya ha superado los quince mil likes y roza los tres mil comentarios.

Los problemas de salud de Jorge Javier Vázquez

Cierto es que el presentador no han ahondado en detalles. Sin embargo, son muchos quienes han puesto el foco sobre el último problema de salud que trascendió de él, y las posibles secuelas yo/ recaídas sobre éste: un ictus. Fue en marzo de 2019 cuando Jorge Javier Vázquez se mantuvo apartado de las cámaras varias semanas según trascendió después, tras haber sufrido un ictus. De hecho, en uno de sus libros, Antes del olvido, el catalán cuenta que fue durante un viaje en Marrakech, disfrutando de una fiesta en una discoteca con la compañía de varios amigos, cuando empezó a sentir que algo no iba bien y decidió salir a tomar el aire.

Acto seguido, Jorge recuerda perder el conocimiento durante unos tres o cuatro minutos y regresar a la discoteca sin darle mayor importancia a lo sucedido. «Yo pensaba que era un mareo porque estaba borracho, no pensé que me estuviera dando un ictus», relata. No fue hasta su vuelta a España del viaje cuando, con fuertes dolores de cabeza, acudió al médico, donde le operaron de urgencias.

Asimismo, según desveló recientemente en su blog de Lecturas, se conoce que Jorge Javier Vázquez padece apnea del sueño en estado «severo», por lo que está obligado a dormir conectado a una «maquinita» de oxígeno (CPAP).