Joaquín Torres pone una demanda a Telecinco que podría complicar su situación con Raúl Prieto

Cuando parecía que la crisis matrimonial de Raúl Prieto y Joaquín Torres había llegado a su fin ha surgido un nuevo problema. El arquitecto pasó la tarde del viernes 3 de mayo almorzando en un conocido restaurante madrileño junto a un grupo de cuatro amigos, así que fueron muchos los que pensaron que las diferencias que tenía con el periodista eran cosa del pasado. Pero ahora ha salido a la luz un detalle que podría cambiarlo todo: Joaquín ha demandado a Telecinco por una información que dieron hace tiempo.

Joaquín Torres es uno de los arquitectos más populares de nuestro país, de hecho se le conoce como ‘el arquitecto de los famosos’ porque ha trabajado con celebridades de la talla de Penélope Cruz y Elsa Pataky. Por eso a nadie le extrañó que fuera el autor de al nueva casa de Tamara Falcó. La aristócrata le compró un ático en Puerta de Hierro, la mejor zona de Madrid. Sin embargo, después empezó a poner pegar porque el inmueble, según su punto de vista, era poco discreto.

Tamara Falcó, en la boda de Felipe Matossian Falcó. (Foto: Gtres)

A Joaquín no le sentaron bien las palabras de Tamara Falcó y en Socialité, programa que antiguamente presentaba María Patiño, se pusieron en contacto con él. El artista respondió amablemente a las preguntas del espacio, pero no sabía que la conversación estaba siendo grabada y tampoco que la iban a emitir. Esa es la razón por la que ha activado un proceso legal que podría complicar su situación con Raúl.

Raúl Prieto tiene un buen puesto en Telecinco

Raúl Prieto lleva muchos años dedicándose al mundo del espectáculo, pero ganó mucha notoriedad a raíz de la creación de Sálvame. Era uno de los directores del formato y ahora ejerce el mismo puesto en Supervivientes, así que continúa muy unido a Telecinco.

Joaquín Torres, en el evento Fearless Flamenco (Foto: Gtres)

Según publica Jesús Manuel Ruiz en ESdiario, Raúl habría intentado convencer a Joaquín para que no denuncie a Mediaset, pero no lo ha conseguido. Esa es la razón por la que la situación matrimonial podría dar un nuevo giro, a pesar de que parecía que los problemas ya habían terminado. Hay que recordar que el actual equipo de Socialité no tiene nada que ver con esto. Los hechos que denuncia Joaquín se remontan a la etapa de María Patiño y el espacio ahora está presentado por María Verdoy.

Socialité ya no pertenece a la productora La Fábrica de la Tele, ahora es de Fénix Media Audiovisual, empresa dirigida por Christian Gálvez. Tal y como publica el medio citado anteriormente, debe ser el juez el que tome una decisión, pero hay algo que no se puede negar: las indemnizaciones están por las nubes. Una de las últimas famosas que ha vencido a La Fábrica de la Tele es Raquel Bollo, quien recibirá 160.000 euros.

Joaquín Torres lucha por su imagen

Joaquín Torres, en su boda con Raúl Prieto. (Foto: Gtres)

Joaquín trabaja en televisión. Colabora en varios programas de Atresmedia y es consciente de cómo funciona el negocio, pero no consiente que nadie dañe su imagen y piensa que Socialité no actuó bien en su momento. Hay que tener en cuenta que Torres se ha rodeado de rostros muy influyentes, por eso debe cuidar su reputación.

El problema que tuvo con la marquesa de Griñón generó bastante polémica. «La casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea», declaró exactamente.

El marido de Raúl Prieto usó sus redes para responder a estas palabras, siempre en un tono conciliador, intentando zanjar el revuelo. «Cero polémica, no me ofende nada de lo que ha comentado. Si no le gusta su ático, que lo venda», escribió. Ahora hay que esperar para ver qué piensa la justicia de todo lo que ha pasado desde que empezó este conflicto.