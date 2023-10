Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos que no deja de estar en el ojo de la polémica

Joaquín Torres se ha convertido, en los últimos días, en protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país, más allá de por su rifirrafe con Cristina Tárrega, por todo lo que concierne al nuevo hogar que Tamara Falcó comparte con su marido, Iñigo Onieva; después de que la hija de Isabel Preysler criticara varios aspectos del domicilio que el arquitecto ha construido para ella. «Es muy bonita sobre plano, pero, quizás para mí, no es la mejor de todas», fueron las incendiarias palabras de la socialité que molestaron a Torres.

«Es como bastante infantil, bastante pueril… ¿no? Que diga que es muy bonita sobre plano pero que, para ella, no es la mejor, se descalifica a ella misma porque no ha sabido interpretar cómo era el plano ¿Y se ha dado cuenta ahora?», respondió el catalán. «A mí no me ofende nada. Asumo que mis arquitecturas no gustan a todo la gente, pero quizás hay que tener unos conocimientos que esta niña no tiene», añadió.

Joaquín Torres recordó además que, en el pasado, Tamara había alabado muchos aspectos de la vivienda como el hecho de que desde las ventanas podría ver la casa de su madre, o lo mucho que le gustaba que estuviera acristalado. «El proyecto inicial era que tuvieran jardines todos los pisos pero las promotoras van recortando y en España no hay arquitectura paisajística», señaló. Asimismo, el colaborador de Espejo Público, el programa de Antena 3 a los mandos de Susanna Griso, quiso poner en valor su amplia trayectoria profesional y experiencia como arquitecto de éxito.

Nacido en Barcelona en 1970, Joaquín Torres pasó su infancia a caballo entre la Ciudad Condal y Madrid. Realizó sus estudios en el Liceo Francés y cursó la carrera de arquitectura en la Universidad de La Coruña, tierra natal de gran parte de su familia. Al terminar, en 1996, montó su estudio bajo el nombre A-cero, junto con el también arquitecto, Rafael Llamazares; que se inspiraba los grandes hitos de una arquitectura moderna y vanguardista en el mundo del arte y, sobre todo, en la escultura. Fue tal el éxito del proyecto que, muy pronto, dio el salto a Madrid para abordar edificios en la capital, como las oficinas de un edificio de la calle Ribera del Loira o el showroom de Paseo de La Habana 3, entre otros.

Pero el culmen de su carrera profesional llegó a finales de los años ochenta, cuando el promotor inmobiliario Luis García Cereceda, quiso construir un completo de ochocientas mansiones a las afueras de Madrid, entre Somosaguas y Pozuelo de Alarcón: La Finca. Prueba de ello es que desde entonces, celebridades como Cristiano Ronaldo, Penélope Cruz y Javier Bardem, Alejandro Sanz o Felipe González, han confiado en su trabajo.

Joaquín Torres ha logrado cautivar al jet set español y lejos de nuestras fronteras. Y por ello, además de por su faceta como arquitecto, se ha hecho también con un hueco en varios programas de televisión en España. Actualmente, Torres colabora en el programa antes citado pero antes, cabe recordar, contó con una sección propia en Sálvame. En este programa, precisamente, Joaquín conoció al que es ahora su marido, Raúl Prieto. La pareja contrajo matrimonio el pasado mes de mayo en Sevilla. Concretamente, en la emblemática Casa de Pilatos de la capital andaluza, un palacio perteneciente a la Casa de Medinaceli.