Joaquín Torres tacha de «infantil» a Tamara Falcó en pleno proceso de mudanza

Se podría decir que el 2023 ha sido un año marcado por sueños cumplidos para Tamara Falcó. Y es que, además de darse el «sí, quiero» con Iñigo Onieva el pasado 8 de julio, comenzando una nueva vida como casada al lado del hombre que ha conseguido conquistarle el corazón, la marquesa de Griñón estaría a punto de mudarse a su propia casa. Se trata de un ático de lujo que adquirió el pasado 2020 ubicado en el barrio madrileño de Peñagrande, una zona de la capital muy cercana a la residencia de su madre, Isabel Preysler.

Desde el momento que se convirtió en propietaria, Tamara se ha mostrado muy ilusionada con este nuevo proyecto de vida, en el cual ha invertido mucho tiempo y dinero para construirlo en el hogar de sus sueños. Es por eso por lo que, a lo largo de estos tres años, ha contratado un sinfín de reformas para modelar a su gusto el interior del que será el primer ‘nido de amor’ de los recién casados. Según la información de la que se hacen eco varios medios, será el próximo mes de noviembre cuando la pareja se mude al inmueble pero, a juzgar por las últimas palabras de Tamara, no todo es oro lo que reluce.

«Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea», reconocía el pasado jueves en El Hormiguero. Unas palabras que dejaban a muchos descolocados, ya que la actitud que había mostrado hasta ahora con su nueva adquisición inmobiliaria se alejaba mucho de estas declaraciones, las cuales dejan entrever que no estaría del todo satisfecha con la compra. Como era de esperar, esta inesperada confesión no tardó en difundirse, llegando a oídos de Joaquín Torres, el arquitecto encargado de construir el edificio donde residirán, a partir de ahora, Tamara e Iñigo.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Lejos de optar por el silencio, el arquitecto mencionado ha sido contactado por Socialité, desde donde ha querido confesar que se siente bastante molesto por las palabras de Tamara Falcó. «Se descalifica ella misma, porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. A mí no me ofende nada», comenzaba a expresar. Proseguía asumiendo que para entender el tipo de arquitectura que él realizaba hacía falta tener unos «criterios estéticos, artísticos y arquitectónicos que Tamara no tenía», calificándola de «bastante pueril e infantil».

Además de confesar que no había resultado ser una de sus mejores decisiones, Tamara hacía hincapié en que la casa estaba acristalada para resultar ser más moderna, algo que la motivó a rodearla de arbustos que impidieran su exposición pública. Haciendo referencia a esto, Torres aseguraba que «era una auténtica estupidez» ya que la idea es que el residente pueda ver de dentro a afuera, y no al revés. «Si quieres vivir de una manera aislada, no te vas a un bloque de viviendas y compras el ático que está adosado a dos áticos más», apuntaba.