Joaquín Torres, Raúl Prieto y la reunión que podría zanjar su crisis matrimonial para siempre

Que Joaquín Torres ha vivido un mal momento no es ningún secreto. El conocido como ‘arquitecto de los famosos’, dio a conocer su crisis matrimonial por Raúl Prieto, actual director de Supervivientes. Durante una charla con la periodista Pilar Vidal, el empresario admitió que sus problemas de salud habían terminado afectando a su historia de amor. Sin embargo, este viernes ha salido a la luz que la pareja ha tenido una reunión que podría solucionar todos su problemas.

Raúl Prieto y Joaquín Torres pensaron que lo mejor para ellos era dejar de vivir en la misma casa, así que el arquitecto se marchó una temporada al domicilio de su exmujer, con la que tiene dos hijos en común. El entorno asegura que nunca se ha pronunciado la palabra divorcio, pero la situación era demasiado tensa, por eso es tan importante lo último que ha pasado.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda. (Foto: Gtres)

El arquitecto y el comunicador se ha reunido con un grupo de amigos para pasar la tarde juntos. En total eran 4 acompañantes, más el todavía matrimonio. Han almorzado en el restaurante Toga de Madrid, ubicado en la calle Juanelo de la capital. El objetivo de este local es reinterpretar la gastronomía latinoamericana y asiática desde un punto de vista diferente.

La crisis podría terminar

Joaquín siempre ha sido sincero y no ha tenido problema en admitir que su relación con Raúl Prieto estaba tocada, pero lo cierto es que el periodista nunca le ha dado la espalda. Lamentablemente Torres tuvo que despedirse de su madre y ahí estaba Raúl para ayudarle. Esto, unido a la cita que han tenido junto a sus amigos, invita a pensar que la crisis podría terminar para siempre.

«Raúl está siendo el pobre. En esta especie de incomprensión, lo estamos pasando mal como pareja», expresó muy emocionado Joaquín en una de sus entrevistas. «Yo ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada… Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario».

Joaquin Torres en el hospital. (Foto: Instagram)

Hay que recordar que Joaquín tuvo un accidente de tráfico en Madrid. Un coche impactó contra su moto y las consecuencias han sido demoledoras. Ha pasado por quirófano en repetidas ocasiones y los médicos no conseguían controlar la anomalía.

Raúl Prieto se ha dejado ver con Joaquín durante su crisis. Por ejemplo, cuando falleció la madre del arquitecto, Joaquín apareció visiblemente afectado y en silla de ruedas. Era Raúl el que le llevaba y estuvo pendiente de él en todo momento.

Los problemas se acumularon

Joaquín ha dejado claro que no era un problema matrimonial. Lo que sucedía era que se juntaron varias circunstancias nada favorables: su accidente, su problema de salud, la muerte de su madre y la guerra contra su hermano Julio, a quien acusa de haber destrozado el millonario patrimonio de su familia.

Joaquín Torres, en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

«Raúl lleva mucho tiempo soportando lo indecible y no se le puede pedir más. He decidido coger algo de espacio por su salud mental. Él lo necesita», declaró Joaquín cuando salió a la luz que estaban viviendo en casas diferentes. «Yo ahora mismo me priorizo yo. Tengo que sanarme yo para poder dar a mis hijos, a Raúl. Para ser generoso tengo que estar bien yo, tengo que salir de este agujero. Me duele muchísimo. Sé que no estoy a la altura pero es que no puedo».

Rumores de reconciliación

El diario ‘El periódico mediterráneo’ asegura que la pareja se habría dado una segunda oportunidad. La revista Lecturas confirma que al menos han retomado su agenda conjunta, de ahí que hayan pasado la tarde del viernes en Madrid. No obstante, habrá que esperar para ver qué explicaciones da Joaquín de todo esto.