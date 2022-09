Joaquín Prat se emociona en directo al hablar de su hermano

No es habitual que Joaquín Prat hable sobre temas relacionados con su vida personal. El periodista es muy discreto con su faceta privada y rara vez hace algún comentario que tenga que ver con este aspecto. No obstante, hace unos días, cuando se conoció una de las últimas medidas del Gobierno sobre las empleadas de hogar, no dudó en dedicar unas entrañables palabras a ‘Rosi’, la persona que le ayuda en el cuidado de su hijo, y a la que considera una más de la familia.

Ahora ha vuelto a sorprender al recordar a su hermano Federico, que en las últimas semanas ha acaparado algunos titulares. Ha sido al comentar la situación del hijo de Camilo Sesto y su estado de salud: «Qué lástima, qué lástima de verdad. Es que tampoco hay nada que decir, lamentablemente hay gente que no se deja ayudar y que pasa por circunstancias en la vida que ni siquiera el cariño de la familia o la pareja le salvan del infierno en el que están metidos. Esta es la realidad de Camilo, pero también la de muchas familias, la realidad de mi familia», ha dicho Joaquín Prat, sin apenas poder contener la emoción, ya que ha recordado a su propio hermano y sus problemas de adicción. Una enfermedad de la que no se tenía constancia hasta ahora, pero que el propio Federico reveló en televisión, cuando contó que atravesaba una situación bastante precaria, ya que apenas mantenía contacto con su familia.

El periodista, que ha tenido que hacer una breve pausa después de pronunciar estas palabras, no ha dudado en aprovechar para mandarle un consejo a Camilo Blanes: «Esto es así no hay más, pero ojalá Camilo encuentre una manera de salir adelante, sin tener que pasar por esos ingresos y esas circunstancias», ha dicho Joaquín Prat.

Después del testimonio de Federico Prat, en un comunicado, Andrea Prat, explicó que desde la familia se le había intentado brindar toda la ayuda posible. pero, al ser él mayor de edad, no se pudieron tomar más medidas que las que él estuviera dispuesto a llevar a cabo. La situación de Federico ha hecho pasar por momentos complicados a toda la familia, que siempre ha hecho todo lo posible para estar a su lado.

Siempre discreto con su vida privada, a nivel profesional, Joaquín Prat atraviesa un buen momento. A la espera del regreso de Ana Rosa Quintana, está al frente de El Programa de Ana Rosa junto a Patricia Pardo. Además, también es el responsable de conducir Ya es mediodía, tras la salida de Sonsoles Ónega de Mediaset hace algunas semanas, lo que provocó que Prat tuviera que dejar Cuatro al día, espacio del que ahora se ocupa Ana Terradillos.