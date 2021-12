Han tenido que discutir fuertemente en varias ocasiones, abrir fuego cruzado en las redes y demandarse mutuamente, pero finalmente Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parecen haber asentado los cimientos de su tormentosa relación sentimental. Tanto es así que hasta podrían estar pensando en dar un paso de gigante: casarse. Un bombazo que se destila de algunos rumores aparecidos en el entorno de la pareja en los últimos días, aprovechando su ultimo plan juntos.

Aurah y Jesé se han marchado unos días de vacaciones a los Emiratos Árabes. El futbolista tiene varios días de permiso dado el parón que la liga española hace durante estas primeras semanas de Navidad. El destino ha sido uno de los más demandados por quienes buscan una experiencia exótica. Dubai les ha acogido para ofrecerles un gran clima y lujo por doquier.

La intrahistoria del viaje podría ser un importante anuncio que la pareja esté a punto de hacer, ya que la influencer canaria ha revelado que «este es el viaje que marca un antes y un después». Algunos usuarios han reparado en la posibilidad de que ambos decidan contraer matrimonio y hacer más solido así su romance. Sea como fuere, habrá que esperar a su regreso a España para desvelar el porqué de este viaje está siendo tan especial.

Durante sus primeras horas en Dubái, Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han disfrutado de una espectacular cena con espectáculo en uno de los múltiples sky line de la ciudad. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha compartido algunos detalles de la romántica velada en su cuenta de Instagram.

Un comportamiento que no tiene el futbolista, que desde hace tiempo cuida muchísimo el contenido que postea en redes, siendo este únicamente profesional. Para fines de ocio tiene otra cuenta en Instagram, la que utiliza bajo el nombre Jey M, que es el pseudónimo con el que se le conoce en la industria de la música. Porque, para quien no lo sepa, Jesé Rodríguez también es cantante de reggaetón, una cara b que no le ha dado tanto éxito como el fútbol. Curiosamente, en Dubái se le ha visto grabar sobre un estudio improvisado que ha montado y quién sabe si le brindará nueva música a sus fans.

Polémica y escándalos van de la mano cuando se habla de Jesé y Aurah. Pocos apuestan por una relación sentimental que se ha forjado a base de problemas entre ellos que ambos no han dudado en hacer públicos. El principal ha sido los asuntos relativos a su hijo Nyan. Esta Navidad se cumple un año desde que decidieran darse una nueva oportunidad que -ahora sí- parece duradera. ¿Acabará su amor en boda? Pronto lo descubriremos.