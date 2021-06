Jesé Rodríguez siempre ha sido uno de los futbolistas más prometedores del mundo, pero su actitud nunca le ha dejado llegar a serlo. Su trayectoria le avala. De perla de la cantera del Real Madrid, algunos decían incluso que iba a ser el sustituto ‘low cost’ de todo un Cristiano Ronaldo, a no ser capaz de mostrar su nivel en ningún equipo. En medio de esta travesía por un sinfín de clubes, hay algo que el canario nunca ha dejado de lado: la música.

Bajo el nombre artístico Jey M se esconde un Jesé Rodríguez que empezó no tan joven a mostrar interés por esta disciplina. En 2014 se supo que componía canciones de género urbano, más en concreto de reggaetón. Americanas llamativas, cordones de oro, gafas extravagantes y camisetas de firmas de alta costura empezaron a ser su estética. Quería mimetizarse con el gremio, aun sin la repercusión de los grandes del sector.

Desde prácticamente los primeros años de su carrera asistimos a la doble cara de Jesé Rodríguez. Su intención siempre ha sido la de compaginar su carrera futbolística con la musical, pero dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. Y es que el delantero está viendo pasar los mejores años de su edad deportiva convertido en un jugador residual. Poco o nada queda de aquel talento en ciernes que arrancaba olés en la grada. Ahora solo hay un futbolista que lucha contra sí mismo para revertir una situación que dura demasiado. Desde que abandonara el Real Madrid con destino al PSG, en verano de 2016, no se ha vuelto a ver el jugador que fue, acumulando cesiones infructuosas en equipos.

La tabla de salvación de Jesé Rodríguez

Pese a todas las adversidades que está encontrando dentro del terreno de juego, puede que no esté todo perdido y que su tabla de salvación esté fuera. Sus logros como Jey M están teniendo una tendencia al alza durante el último año. Su canal de YouTube, ‘Team Presi Money’, supera los 90.000 suscriptores y de un año a esta parte ha incrementado en 15.000 sus visitas, así como sus seguidores. Sus vídeos suelen tener 290.000 visualizaciones de media cada semana, unas cifras que no están nada mal para tratarse de un artista que no está en la primera línea de los ‘reggaetoneros’. El 28 de mayo de 2021 estrenaba su nuevo trabajo, ‘Tu favorito’, una canción en cuyo videoclip aparece su actual pareja, Aurah Ruiz, y que ya ha superado la barrera del medio millón de visitas.

Donde también fideliza aunque con menos impacto es en su cuenta de Instagram. En ‘@officialJeyM’ cuenta con 69.200 seguidores, que muestran un interés sostenido en sus publicaciones reflejado en un 1,95% de ‘engagement’ según ‘Hype Auditor’. Recordemos que un buen índice de conexión emocional entre perfil de Instagram y sus fans debiera estar entre el 1 y el 5% según los expertos.

Estas cifras demuestran un crecimiento progresivo en la faceta artística de Jesé, paralela a su ocaso con la camiseta de fútbol puesta. No obstante, podría estar orgulloso porque finalmente empieza a recoger frutos de esa valiente decisión que fue dedicar mucho más tiempo a la música cuando el deporte se lo requería.