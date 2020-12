La historia continúa. Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez que no terminaron muy bien la última vez que se vieron, se han dado una segunda oportunidad, y parece que esta es la definitiva. La expretendienta de ‘Mujeres hombres y viceversa’ ha puesto hace unos días punto y final a otro capítulo de su vida tras concursar en ‘La casa fuerte 2’. Tras la experiencia, la joven ha puesto rumbo a Canarias, su tierra natal para continuar con su rutina. Para la sorpresa de mucho, y pese a que la relación con el exfutbolista del Real Madrid parecía terminada, ha terminado por ser solo un punto y a aparte a una historia que comenzó años atrás. Ambos han conseguido poner las cartas sobre la mesa para una reconciliación que ha provocado que pasen estos días tan especiales del año juntos, en familia.

Tanto Aurah como Jesé han compartido a través de sus redes sociales algunos de los momentos que están pasando juntos. En las instantáneas publicadas se pueden ver a dos de los hijos del exjugador del PSG, Jesé Jr y Neizan -fruto de su relación con Melody Santana- y Nyan -hijo en común con Aurah Ruiz-. Los pequeños jugaban montando un puzzle mientras la influencer les ayudaba y su padre fotografiaba la estampa que demuestra que está muy volcado con sus hijos.

Además, Aurah Ruiz ha explicado en un vídeo a través de sus stories de Instagram que iba a estar unos días desconectada para pasar tiempo con su familia. Se le puede ver calmada, tranquila y volviendo a su día a día tras su paso por el concurso, un reality al que no entró con muy buen pie, ya que días antes se enteraba de una infidelidad por parte de Jesé Rodríguez. El pasado 4 de dicembre, el formato de Mediaset recibe una inesperada llamada que marca el futuro tanto de Aurah como de Jesé. El deportista se atreve a llamar al concurso para mandar ánimos a la madre de su hijo. Algo impensable tanto para Ruiz como para los telespectadores.

«Buenas noches, bebé», dijo Jesé cuando entró en direxto. «¿En serio? ¿En serio eres tú?», respondió Aurah incrédula. «¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está superbien», respondió Jesé para tranquilizar a su chica. «Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final», la tranquilizó Jesé. Una llamada que la canaria no se esperaba y que consiguió arrancarle una sornrisa después de unos días complicados tras lo sucedido con el exjugador del PSG y una de sus amigas, Rocío Amar.

Ahora parece que este episodio de sus vidas ha quedado a un lado y se han volcado el uno en el otro y en la familia que están formando junto al pequeño. La relación entre Aurah y Jesé siempre ha sido un mar de dudas, de idas y venias y de largos procesos judiciales. Además, Aurah se ha convertido en un gran apoyo para su pareja, pues ha sido despedido del club de fútbol -PSG- donde estaba jugando recientemente.