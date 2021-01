Aurah y Jesé, las claves para entender la relación actual de la pareja

Corría el año 2016 cuando las vidas de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se cruzaban por primera vez en el camino. Ella era una explosiva tronista de `Mujeres y Hombres y Viceversa´ y él un atractivo futbolista canario de éxito. Fue todo un flechazo y apenas unos meses después nacía su hijo Nyan. Parecían la pareja perfecta, pues los problemas de salud de su pequeño les habían unido aún más si cabe. Sin embargo, en 2018, el deportista enviaba un comunicado, a través de las redes sociales, en el que anunciaba su ruptura y pedía respeto “ hacia ella, mis hijos, familiares y a mi persona, ya que hemos pasado momentos difíciles y delicados por nuestro hijo Nyan». Ese parecía el principio del fin, pero nada más lejos de la realidad, pues su historia de amor resulta ser todo un culebrón, que nos mantiene muy atentos a cada paso que dan.

Uno de los episodios que más polémica levantó entre la pareja fue cuando Aurah se enteró por Amor Romeira, que el exjugador del Real Madrid estaba manteniendo una relación sentimental con su amiga Rocío Amar, otra participante de `MYHYV´. La modelo canaria decidió presentarse en el lugar en donde Jesé y Rocío se encontraban y allí se montó un gran revuelo, en el que fue necesaria la intervención policial. Aurah, muy dolida, aseguraba que a partir de ese momento iban a cambiar muchas cosas, pero Rocío Amar siempre mantuvo que el futbolista ya había roto con la que fuera concursante de ` Gran Hermano VIP6´, por lo que no existía infidelidad por parte del futbolista.

Aurah y Jesé siguieron sus vidas por caminos separados. Él volvió a ser padre en dos ocasiones, fruto de su relación con Janira Barm. Los pequeños se unían a los otros tres menores que ya tenía previamente de su relación con Melody Santana y Aurah, por lo que es padre de familia super numerosa. Sin embargo, donde hubo pasión siempre quedan rescoldos y la exconcursante del reality `La casa fuerte´ nunca olvidó a Jesé, ni el futbolista la olvidó a ella. Tanto es así, que el que era jugador del Paris Saint Germain decidió entrar en directo en el concurso de Mediaset y esto le costó que el equipo francés decidiese prescindir de él en el equipo.

Este contratiempo no ha supuesto un duro golpe profesional para Jesé, quien gracias al amor de Aurah ha sabido reponerse de este contratiempo y reinventarse, a espera de que surja un nuevo equipo que le quiera en sus filas. Así, ha decidido lanzarse de nuevo al mundo de la música, ya lo hizo en 2016 con el tema `Yo sabía´ que fue un éxito, y ahora lo hace con la canción `Tu favorito´, que parece estar dirigida a Aurah Ruiz, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado. Sin embargo, la canaria sí ha movido ficha y le ha apoyado a través de Instagram, pues se encuentran en un momento muy dulce en su relación, en el que se han vuelto a dar una nueva oportunidad. La colaboradora de televisión ha dejado atrás las infidelidades del futbolista y le ha perdonado. Su amor, que parece una montaña rusa, vuelve a estar muy fuerte y así lo están demostrando.

Jesé en su tema `Tu favorito´ le manda toda una declaración de amor. «Te necesito como el aire… como tú no he visto nadie» y añade: “Seguro que esto va a ser mejor que la última vez». No cabe duda, que ambos están poniendo todo de su lado para que esta vez funcione su amor, aunque para el resto de los humanos nos resulte complicado saber cuál es la clave de su relación.