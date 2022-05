Jeanette y Amaya Saizar de ‘Bravo’, víctimas de un tiroteo en Colombia: “Estamos vivas de milagro”

Colombia ha sido escenario de uno de los momentos más trágicos de lo que llevamos de año. Era el pasado sábado 21 cuando Cali se convertía en testigo de un tiroteo que podría haber acabado con un final fatal para Jeanette y Amaya Saizar, integrantes del grupo musical Bravo.

Probablemente el dúo no podía llegar a imaginar que su visita a Latinoamérica estaría marcada por un grave incidente. Y es que, cuando ambas se disponían a cumplir un compromiso profesional en la ciudad con motivo del Festival del Amor, eran sorprendidas por un agresor que provocó varios disparos en el coche que era conducido por el chófer de las artistas, que además repelió el ataque haciendo también uso de su pistola hasta que al atacante no le quedó más remedio que salir huyendo. No obstante, las cantantes salieron ilesas y, pese al shock, no dudaron en subirse al escenario para corresponder a sus fans, que en ese momento no eran conocedores de todo lo que habían tenido que pasar sus ídolos para llegar hasta allí.

Sobre las dos de la mañana de la madrugada del domingo llegaba la noticia a España, provocando así la preocupación inminente entre los seres queridos y los más allegados a Jeanette y Amaya. De hecho, la primera de ellas fue la encargada de confirmar lo sucedido: “Te cuento muy rápido, porque me están esperando porque tengo que cantar. Todo ha sido horrible, estábamos mi manager, Amaya y yo en el coche, se acercó uno con una moto y empezó a dispararnos por la ventana… Balas, balas. Yo me protegí con una cosa que tenía en la mano y el chófer que conducía el coche, tenía una pistola y empezó a disparar, salían balas por todos lados mientras nosotras intentamos esquivarlas (…) ¡Vaya susto, sí! Pero gracias a Dios estamos vivas y lo podemos contar”, comenzaba explicando Jeanette, intentando olvidar el incidente tan rápido como sea posible. De una manera mucho más sorprendente lo vivió Amaya, que aún sigue asustada pese al paso de las horas: “Yo estoy de los nervios todavía, no sé cómo el manager de Jeanette está vivo, porque a él le pusieron la pistola en la sien, mientras ella y yo íbamos en la parte de atrás. Estamos vivos de milagro. Nos han escoltado policías hasta el hotel, todo el mundo se preocupó mucho por lo ocurrido. Esto ha sido una pasada, Jeannete, su manager y yo estamos vivos de milagro. Las balas salían por todos los lados, porque nuestro chofer sacó su pistola y se puso a disparar para defendernos. Ocurrió todo en la puerta del recinto donde íbamos a probar el sonido”, zanjaba Amaya, aún con cierto miedo en el cuerpo.

Cabe destacar que los colombianos esperaban como agua de mayo la llegada de las artistas Jeanette Kristof y Amaya Saizar. Desde que triunfaron en Eurovisión con un tercer y merecido puesto en 1984 por la interpretación de Lady, lady, muchos han sido los conciertos a los que han tenido que hacer frente en diversos puntos del planeta, demostrando así que ni el paso del tiempo hace mella en su éxito.