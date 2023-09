La inesperada conexión entre el ex de Meghan Markle y la hija de Alberto de Mónaco

A primera vista, la hija mayor de Alberto de Mónaco y el primer marido de Meghan Markle no tienen más en común que su ‘vínculo’, más o menos directo con la realeza. En el caso de Trevor Engelson, por ser el primer marido de la duquesa de Sussex, ya no tiene ninguna relación con la realeza -como tampoco la mantiene de manera constante la propia Meghan Markle desde que la pareja decidiera dar un paso atrás-, pero, en el caso de Jazmin Grace Grimaldi, aunque no tiene un papel destacado en el Principado ni forma parte de la línea sucesoria, sí que mantiene una estrecha relación con su padre.

Jazmin Grace Grimaldi en una cena por la entrega de trofeos del GP de F1. / Gtres

Sin embargo, entre Trevor Engelson y Jazmin Grace hay otro nexo en común. Ambos están vinculados de una manera u otra al mundo del espectáculo, en concreto, al del cine y de la televisión y, curiosamente, los dos han mostrado su apoyo a la huelga de actores en Hollywood. La nieta de Grace Kelly ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que se la puede ver con una pancarta en mano, recorriendo las calles de Los Ángeles junto a otros miembros del SAG-AFTRA, el sindicato de actores estadounidense.

«Estamos juntos en una unión y solidaridad sin precedentes. Gracias a nuestra unión sin miedo y a los líderes de SAG-AFTRA y a la comunidad de nuestros compañeros creativos que están aprovechando esta oportunidad de luchar por un cambio real y necesaria. Estoy orgullosa de formar parte de esta comunidad», escribía la hija de Alberto de Mónaco el pasado mes de julio.

Jazmin Grimaldi con el príncipe Alberto de Mónaco / Gtres

Por su parte, el ex marido de Meghan Markle también se ha sumado a la huelga, en este caso, a la del sindicato de guionistas. A través de la compañía Underground, de la que forma parte, Trevor Engelson ha mostrado su apoyo al gremio. Underground es una empresa de gestión/producción con sede en Beverly Hills que representa a varios actores, escritores, directores y productores.

En el perfil de Instagram de la compañía -el de Engelson es privado y solo pueden verlo aquellos que sean aceptados por el ex de Meghan Markle-, el equipo ha compartido varias imágenes de una manifestación, donde se ve a Trevor Engelson junto a otros compañeros con pancartas en la mano. La huelga del sindicato de guionistas comenzó a principios del mes de mayo y ha supuesto la interrupción más grande de la producción de cine y televisión estadounidense desde la pandemia, así como el paro laboral más grande que ha realizado desde la huelga de 2007. Asimismo, desde mediados del mes de julio, se han sumado a los paros los actores y actrices, gremio al que pertenece la hija del príncipe Alberto de Mónaco.