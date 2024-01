De Jaydy Michel a Rachel Valdés: el largo historial de Alejandro Sanz en el amor

2023 se despidió, a priori, con una nueva pareja sorpresa o amistad muy especial en la crónica social de nuestro país: la compuesta por Mónica Cruz, la actriz y hermana de Penélope Cruz, y Alejandro Sanz. Fue una conocida revista del corazón en España la que, en primicia, desveló hace varias semanas que el cantante había experimentando un acercamiento un tanto sospechoso, en lo que a lo sentimental se refiere, con la intérprete de Un paso adelante. Concretamente, desde el pasado verano; si bien ambos habrían conseguido que sus encuentros pasen desapercibidos.

Dicha fecha, sea como fuere, coincidiría con el momento en que se conoció, a su vez, que Alejandro Sanz había puesto punto final a su relación con Rachel Valdés, la artista plástica con quien comenzaba a finales de 2019. Junto a la cubana, el artista se había trasladado en el año 2020 a Madrid para estar cerca de sus dos hijos menores, Dylan y Alma, con los que tiene régimen de custodia compartida con su ex mujer, Raquel Perera. De hecho, a principio de este mismo año, ambos estrenaban casa en la lujosa urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón.

Alejandro Sanz en un evento en Sevilla / Gtres

Por el momento, no existe documentación gráfica de las citas que Alejandro Sanz y Mónica Cruz habrían compartido, puesto que, de acuerdo con ¡Hola!, los protagonistas «se han encargado de verse en lugares privados o con amigos para no despertar ninguna sospecha». La pareja, eso sí, ha intercambiado varios likes a través de sus redes sociales, donde suman cerca de ocho millones de seguidores entre los dos. Y eso no es todo, en el perfil de Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz, se pueden ver algunos comentarios de Mónica, lo cual deja entrever que la actriz tiene también una fantástica relación con la familia del cantante, que le acompaña en sus giras internacionales.

Los otros amores de Alejandro Sanz

Antes de Mónica Cruz, si es que lo suyo acaba por confirmarse, y de Rachel Valdés, Alejandro Sanz ha estado con otras mujeres. Su primer amor conocido fue la modelo Jaydy Michel. La relación entre el madrileño y la mexicana se remonta a 1997 y finalizó unos siete años después en medio de rumores de infidelidad del artista a la maniquí que se hicieron realidad cuando Alejandro emitió un comunicado donde afirmaba que había sido padre hacía tres años de un niño llamado Alexander, fruto de una relación esporádica de él con Valeria Riera. Del amor de Sanz y Michel, nació Manuela en 2001.

Alejandro Sanz y Raquel Perera en Madrid / Gtres