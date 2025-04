Ana de Armas lleva meses saliendo con su compatriota cubano Manuel Anido, conocido por ser hijo de la esposa del dictador de Cuba Miguel Díaz-Canel y relacionado de manera directa con el régimen que gobierna la isla caribeña, ya que acostumbra a formar parte de las delegaciones de su padrastro. Esta relación cayó como un jarro de agua fría para muchos de los seguidores que la actriz tenía en su país natal, que veían en ella a una expatriada más luchando por salir adelante fuera del régimen. Pero la traición va más allá de su propio pueblo, ya que el hermano de Ana, el afamado fotógrafo Javier Caso, lleva años denunciado los crímenes del gobierno del país en el que nació.

Javier, quien decidió alejarse de su apellido paterno para tener una imagen independiente de la de su famosísima hermana, siempre ha estado comprometido con la libertad de sus compatriotas y sus denuncias ante las atrocidades de la dictadura le han llevado a situaciones muy incómodas en más de una ocasión. Pero él no tiene miedo, y más allá de con su obra fotográfica, se ha enfrentado a los poderosos como un opositor más, habiendo llegado a hacer una huelga de hambre para apoyar al artista Luis Manuel Otero Alcántara y habiendo sido investigado por la policía del régimen debido a «sus vínculos con la actriz Lynn Cruz y el cineasta Miguel Coyula».

Precisamente en este marco, Javi –como le llaman sus más allegados- fue interrogado por dos agentes oficiales de la Seguridad del Estado, que más allá de sus amenazas y de acusarle de difundir la obra de dos opositores señalados por el gobierno, mencionaron a su famosa hermana, asegurando que se sentían muy agradecidos a ella por su papel en la película Wasp Network (2019), un film protagonizado por Penélope Cruz que relata la historia de cinco espías cubanos que se infiltraron en Estados Unidos.

Esto ocurría en enero de 2020, apenas unos días después de que los hermanos De Armas Caso diesen la bienvenida al año juntos en una fiesta de la que la propia Ana dejó constancia en sus redes sociales en un post que ya entonces se llenó de comentarios que acusaban a la actriz de haber olvidado a su país. Dos hermanos unidos entre los que, al menos públicamente, no se interponía ideología alguna, ya que en aquel entonces la artista salía con Ben Affleck.

Cuatro años y muy escasas muestras de cariño público después, Ana celebra su cumpleaños número 37 enamorada de un miembro del régimen contra el que su queridísimo hermano ha pasado años protestando. Una dictadura contra la que ella no se ha pronunciado jamás excusando su silencio en su derecho a la intimidad y que, en vista de su historia de amor, parece no resultarle demasiado incómoda. Javier tiene las redes sociales privadas, por lo que todo apunta a que de haber felicitación no será vox populi. ¿Qué pensará el artista de su cuñado?